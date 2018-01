La llegada del 2018 trae muchos cambios en las redes sociales, y Facebook es una de las plataformas de comunicación que acaba de anunciar nuevas herramientas en su sistema.

Además de haber lanzado varios métodos para combatir el acoso en la red social, también comunicaron que gracias al reconocimiento facial, ahora la aplicación notificará de manera automática a los usuarios cuando aparezcan en una foto en la que no fueron etiquetados.

Esta nueva característica funcionará para todo el mundo, excepto Canadá y la Unión Europea, ya que sus leyes no les permiten el uso del reconocimiento facial.

Según anunciaron en las últimas horas, la herramienta busca ayudar a los usuarios de la red social en el cuidado de su imagen. Por eso, una vez que sean avisados de la publicación de una foto suya, tendrán la opción de etiquetarse en ella, o denunciarla si consideran que la imagen es inapropiada.

"G racias a la misma tecnología que hemos utilizado para sugerir amigos a los que puede querer etiquetar en fotos o videos, estas nuevas funciones lo ayudan a encontrar fotos en las que no está etiquetado y a detectar cuándo otras personas podrían estar intentando usar su imagen como su foto de perfil", dijeron desde el blog oficial de Facebook, y aseguraron que acceder o no a esta configuración, sólo depende de que la persona lo active.

Para hacerlo, deberá ir a las opciones de configuración, y de este modo, si las sugerencia de etiquetas estuviera dispuesta como "ninguna", la configuración predeterminada del reconocimiento de rostros también estará "desactivada" y habrá que cambiarla cuando la persona quiera acceder a la nueva herramienta.

Lo cierto, es que esta nueva función puede usarse en varias situaciones, como cuando el usuario se enfrenta al acoso o al hostigamiento de parte de un tercero, con imágenes que son subidas sin autorización y para molestar a otros.

Además, desde la plataforma aseguraron que las personas serán notificadas no sólo cuando la foto sea publicada por un amigo, sino que también serán avisados cuando aparezcan en fotos cargadas por alguien de quien no son amigos. Sólo necesitan tener amigos en común de ese perfil, y que la publicación no sea privada.