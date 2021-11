https://unsplash.com/photos/ah-HeguOe9k

El ser despojado de tus pertenencias es algo que nadie se merece y que no debería pasar, pero no por eso no nos vamos a mantener precavidos.

Esa es la razón por la que siempre se debe tener un respaldo seguro de toda tu información. Y así mantener protegido tus datos, sin que estos se pierdan.

Por eso, en esta publicación detallaremos la importancia de protegernos de la pérdida de datos.

Lo más recomendable es tener una copia de seguridad del historial

Es de suma importancia, el tomar en cuenta lo importante de las copias de seguridad de aplicaciones, historial, contactos y demás.

Con esto, nos mantenemos seguros de evitar perder información importante.

Formas de hacer una copia de seguridad

Cómo todo, el realizar una copia de seguridad tiene varios métodos, que entre esos están:

Usar copia de seguridad local guardada en la computadora (No recomendado)

El hacer copias de seguridad local en la computadora es lo más común y rápido que se suele hacer. Sin embargo, no es siempre el método más efectivo y seguro, porque podría llegar a presentar fallos y daños en el respaldo.

Usar Wondershare MobileTrans (Recomendado)

En el momento de buscar algún programa para la restauración y resguardo de sus datos, se crearon programas tales como Wondershare MobileTrans. El cuál está destinado a la conservación de sus datos en todo tipo de presentación, desde sus chats, hasta multimedia y contactos.

¿Qué debo hacer para proteger mi cuenta de WhatsApp si me roban el móvil?

Para mantenerse precavido, hay que considerar que cualquier situación es posible.

Por lo que es importante mantener protegida su información, resguardando los datos importantes, como salvar cuenta de WhatsApp y demás datos.

Para poder proteger su cuenta de WhatsApp existen varios métodos, como el de tener ya pre activado la función de “encontrar mi teléfono” o la opción de comunicarse con su distribuidora de servicios telefónicos. Esto con el fin de inhabilitar su número telefónico, para así no permitir el uso de la aplicación.

Crea una copia de seguridad con Wondershare MobileTrans y guárdala en un lugar seguro

Siempre es importante mantener una copia de seguridad WhatsApp en todo momento, pero cómo puede llegar a pasar un fallo, no está demás conocer y utilizar otros métodos de respaldo.

Por lo que, ahora se enseñará cómo hacer una copia en el programa Wondershare MobileTrans.

1. Abre el programa Wondershare en tu computador y elige la opción “transferencia de WhatsApp”.

2. De ahí selecciona “Respaldar mensajes de WhatsApp”.

3. Con el teléfono conectado, se elige qué información se va a respaldar.

4. A continuación, el programa le indicará los pasos a seguir para permitir a WhatsApp conectarse con el programa.

5. Para finalizar, solo se debe esperar a que el proceso de respaldo termine.

También puedes hacer una copia de seguridad de tu anterior móvil Android y pasarla a un nuevo móvil

Obviamente que es posible Pasar datos de Android a iPhone, todo depende de qué métodos utilizas para pasar las copias de seguridad del anterior móvil al nuevo.

Todo puede afectar en el proceso de traspaso de información, porque habrá cosas que algunos sistemas operativos no puedan ejecutar. Por ejemplo, un iOS 15 no podrá reconocer con tanta facilidad datos que vengan de otros sistemas operativos más antiguos.

Pero, para intentar mantener intactas la mayor cantidad de datos posible, se le presenta a continuación como utilizar Wondershare para el traspaso de información entre móviles.

1. Abre el programa y elige “transferencia telefónica”.

2. Aquí toca conectar los dos dispositivos y elegir los datos a traspasar.

3. Por último queda esperar a que el proceso termine.