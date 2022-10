La “mental health walk” , es decir la caminata para la salud mental, conocida también como ”la hot girk walk” es furor en TikTok. Si bien el nombre hace alusión a las mujeres, no significa que sea exclusiva para el sexo femenino. Todo lo contrario, en TikTok se fomenta que lo hagan personas de cualquier género y edad.

De ese modo, hot girl walk es una práctica de fitness y bienestar mental. Su creadora es Mia (@exactlyliketheothergirls en TikTok) explica que, consiste en salir a caminar fomentando, en tu interior pensamientos y emociones positivas.

Lind publica regularmente videos sobre el tema donde sugiere caminar unos seis kilómetros diarios mientras se escucha música animada y se piensa en las metas, logros y/o en lo que cada uno quiere agradecer.

La popularidad es tal que, en la actualidad, el hashtag #hotgirlwalk tiene más de 458 millones de visitas. Y si bien la idea de hacer estas caminatas es divertida, es más beneficiosa de lo que se piensa.

Algo que destacan los profesionales de la salud mental es que esta tendencia sirve para crear concientización sobre las distintas problemáticas psicológicas y ayuda a que las personas puedan ser sinceras sobre cómo se sienten en verdad.

“Nuestros cuerpos están diseñados para moverse, y cuando no lo hacemos, la energía reprimida se queda en el interior y crea más estrés”, dice Jonathan Hoban, pionero de la terapia de caminar y autor de Walk With Your Wolf: Reconnect with your Intuition, Confidence and Power.

“Tenemos una necesidad primaria y fundamental de caminar, al menos 40 minutos por día si es posible. El tiempo para caminar ayuda a revitalizar su cerebro, calmar los niveles de adrenalina y crear una sensación de claridad. Es por eso que cuando se regresa de una caminata, normalmente se tiene la respuesta a cualquier problema que angustia”, dice Hoban en su libro.

Además de ser demostrado en redes sociales y avalado por profesionales de la salud mental, esta actividad fue llevada al campo científico. En particular, un estudio publicado en el Journal of Medical Medicine evaluó el impacto de la caminata al aire libre en personas con ansiedad y depresión. Los investigadores a cargo llegaron a la conclusión de que caminar por estos ambientes mejoraba de manera efectiva el estado psicológico de los pacientes depresivos y ansiosos.

¿CÓMO PRACTICAR UNA HOT GIRL WALK?

Muy sencillo, salí a caminar. No hay reglas en este sentido. El objetivo es hacer ejercicio, salir del sedentarismo y moverte de una manera sana. Adapta la caminata a tus necesidades físicas, a tu tiempo y a tu estilo de vida. Sólo hay un requisito en la Hot Girl Walk: lo que ocurre en tu interior. Según su creadora, hay que fomentar tres tipos de pensamientos:

Practica el agradecimiento.

Mientras caminas, piensa en las cosas por las que estás agradecida. Pueden ser aspectos de tu propia vida o sobre las cosas que contemplas al caminar.

Visualiza tus objetivos y metas vitales.

Trae al presente tus valores, lo que te mueve en la vida y comprométete con ellos una vez más.

Recuérdate lo "hot" que eres.

Tú eres el personaje principal de tu vida y es hora de que actúes conforme a ello sin castigarte ni minusvalorarte.

Otro punto importante de la Hot Girl Walk es acompañar tu paseo con buena música. Muchas de sus adeptas compartes listas de temas para escuchar mientras caminas.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA PRACTICAR CON SALUD LA HOT GIRL WALK

La mejor manera de caminar es hacerlo de manera rápida y, al menos, durante 30 minutos. Pero, siempre, adapta la marcha a tus condiciones físicas.

Mejor aún si tu paseo es en un entorno natural. En medio del tráfico y los ruidos de las ciudades, tus sentido se ven estresados de forma permanente. Si tiene acceso al campo o a un parque, te recomendamos que dejes de lado los auriculares y escuches lo que te rodea. Los beneficios para tu mente serán mayores.

Importante: recuerda que la vida no es siempre de color de rosas. A veces, tan importante como hablarnos con amabilidad es ser valientes para ver lo que hay dentro de nosotros mismos aunque no nos guste.

Las modas y las tendencias son divertidas pero no definitivas. No te encasilles en la Hot Girl Walk. Úsala si te beneficia y no te obsesiones por compartir tus caminatas en las redes sociales.

Fuente: La Nación / Telva