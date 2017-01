Los colores se multiplican, los peinados se desacartonan y los cortes habilitan nuevas formas. Seis ítems para tener en cuenta este verano:

Trenzas

​​​​​​​

En todas sus versiones, ganan. Todas son posibles: finas, cosidas bien pegadas al cuero cabelludo, invertidas que quedan en relieve, anchas, rotas, grandes, con pelo suelto o no, dos trenzas boxeadoras. Se adaptan a todos los largos y son un comodín para el día y la noche. Con mousse o gel se consigue una trenza mojada, para el día. A la noche, mejor evitar muchas trencitas. Conviene inclinarse por una trenza chica en un costado con pelo suelto o recogido. "Si tenés rulos, hacete un brushing antes de armarla. Mientras se trenza el pelo, se rocía con spray en cada espiga para que quede prolija. Después de hacerla, un líquido reparador no graso cierra las puntas", aconseja Juan Olivera, de Estudio Olivera.

Además: en teens, quedan divertidas las mohicanas (dos a los costados y una más ancha arriba); para las más grandes, mejor las flojas, con volumen y chicas, como detalle.

Rulos

Con impronta de los 80, onda Flashdance, están a pleno y es una moda que llegó para quedarse. Mucho rulo mediano pero roto, cortado en capas, en toda la cabeza y con flequillo. "Desde este verano los rulos van a empezar a cambiar la moda. Exigen una mayor producción y un acompañamiento de color, con desgastes como de sol en las puntas, profundidad en las raíces que quedan más oscuras. O por medio de contouring", destaca Martín Carrizo de Hair Carrizo. Los rulos oscuros admiten puntas blancas, no uniforme. La técnica se parece al clarito de antaño pero arranca desde el tercio inferior de la cabeza y, no intenta ser rubio.

Además, hay opciones para que se sumen las que no los tienen naturalmente. Una es la permanente que se logra con bases que tienen líquidos más suaves y con mayor duración, de tres a cuatro meses. Otra, se consigue con bucleadoras y rizadoras.

Corte LOB

Los largos medios que no superan la altura del pecho están a full. El ideal es tres o cuatro centímetros por abajo del hombro. El long bob viene de Hollywood y lo eligen Marion Cotillard, Taylor Swift y Alexa Chung. Se ve tan bien en pelo lacio y en los que tienen movimiento, con ondas suaves y abiertas o marcadas. Entero, levemente o bastante rebajado y descontracturado, ya no termina en punta sino más bien redondeado o recto. Pueden sumarse flequillos bien rebajados, largos a la altura de la nariz, un poco rotos y más largos a los costados. "Es versátil por lo que se puede usar de distintas formas: asimétrico con laterales más largos o en un clásico carré lacio, con mucho volumen y raya al medio o al costado", explica Matías Costantini de Kickaboo.

Además: No más pelo largo. La opción es un largo medio o corto. Este verano va con nuca no tan corta sino melena entera con color que aporte movimiento.

Efecto playa

Entre mojado y seco y con un aspecto natural y sin producción, no hay nada mejor. Cómodo y relajado, sin embargo lleva un trabajo que no se nota pero está. Se consigue con productos humectantes en spray, geles o texturizantes para un pelo no estructurado sino más bien casual. Es apto para pelo lacio y con rulos. "La onda playa es ideal. No va más el lacio planchado. Para dar movimiento en pelo lacio, dividir en dos el pelo y enrollarlo para adentro o afuera mientras se pasa secador. Si el pelo ya tiene movimiento, se potencia secando con difusor", enseña Diego Perla de Play peluquería.

Además: un rodete o una trenza son ideales para resguardar el pelo de los rayos del sol, del viento y del agua de mar. En días de playa hay que extremar los cuidados. Es ideal aplicar siempre una crema para peinar que sea nutritiva y mejor aun si contiene con filtro solar.

Colita Awada

​​​​​​​

La primera dama Juliana Awada marca tendencia y su pelo no es la excepción. Su cola de caballo es marca registrada y es uno de los peinados más pedidos en las peluquerías. Rubias, morochas con distintos tipos de pelo la quieren. Según su peinadora, Juliana es la candidata ideal para el peinado. Su cara pequeña y su gran cantidad de pelo lo imponen para que ésta no quede tapada. "Se seca el pelo y se buclea o se arma con plancha. La base tiene que quedar desprolija, entonces se buclea o se ayuda con spray. Se bate la parte de arriba para separarla del cuero cabelludo. En las puntas un spray y cera sirven para que las mechas se separen", explica Carmen Da Silva de Cerini.

Además: se usa la colita bien tirante en la cúspide de la cabeza o, para las más chicas, para una fiesta informal, con una trenza tirante a un costado, una colita que se desarma con un batido en el jopo.

Color fantasy

Los colores, aquellos que deliberadamente no son naturales, son el hit. Los pastel, en la gama del rosa, verde, lila y celeste, aceptan degradés de tres tonos. Son muy claros para contrastar con el bronceado. También están los grises tipo cana, que van bien en carré corto. En piel aceitunada, mejor un pink cálido, violeta o ceniza, evitando los fríos. Con ojos verdes, un celeste o verde agua. Ojo, necesitan más producción, y mandan siempre estar maquillada. Si el corte es entero, se destaca mejor el color. Se llevan "en mechones o en todo el pelo. El ingenio del peluquero dirá en cada caso cómo usarlo. Como detalle cansa menos. En todo caso, no es un estilo punk sino que ya se convirtió en un clásico que tiene más que ver con el estilo de cada una", afirma Oscar Ferández de Roho.

Además: otra tendencia en coloración es que el tono imite lo natural. El dorado es protagonista, no uniforme. Se rompe con mechas sin raíz.