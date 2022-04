En los últimos días se hizo tendencia en TikTok una inesperada técnica de maquillaje: añadir rubor al corrector de ojeras.

El TikTok original es de @paintedbyspencer, que narra su vídeo de ocho segundos diciendo: ‘Si no mezclas tu rubor hasta la zona de las ojeras, te lo pierdes, sólo lo digo', mientras aplica un rubor en polvo de color rosa por encima de sus pómulos para dar un aspecto saludable y luminoso a las ojeras que añade un efecto lifting al rostro. Poco después de esa publicación, los creadores de contenidos siguieron esta tendencia, recreando sus propias versiones.

Una de las usuarias, es @makeupbyalissiac. Utilizando el rubor líquido Soft Pinch, de Rare Beauty, lo aplica en la esquina interior debajo de sus ojeras, difuminándolo con el Bare With Me Concealer Serum, de Nyx Professional Makeup, con un pincel corrector. Y para el toque final, fija sus ojeras con un rubor en polvo de color rosa intenso para rematar el look.

Cabe destacar que, el rubor debe aplicarse lo más alto posible en la manzana de las mejillas y lo más cerca posible de la parte inferior de los ojos. ¿Por qué? Porque la gente suele aplicar el rubor demasiado abajo, lo que puede 'resaltar los rasgos más caídos, haciendo que el rostro parezca caído o triste'.

Aplicar el el rubor en la parte alta de las manzanas puede dar la ilusión de unos pómulos más altos y un rostro levantado que desafía la gravedad.

Después de aplicar un punto de rubor del tamaño de un centavo en las esquinas interiores de los ojos, se pone la misma cantidad de corrector, utilizando una Beauty blender húmeda para difuminarlo todo.

A la hora de elegir el color adecuado del rubor, se debe seleccionar melocotón o coral para corregir el color de las ojeras, ya que la mayoría de las personas tienen las ojeras azuladas por falta de flujo sanguíneo, y lo contrario del azul es el naranja.

Fuente: Glamour / Talía Gutiérrez