El error que puede poner ansioso a tu perro, según un reconocido veterinario Un especialista explicó por qué los saludos y despedidas exageradas pueden causarles estrés y cómo evitarlos.

Un gesto tan simple como saludar o despedirse de manera efusiva puede tener consecuencias inesperadas para tu mascota. Así lo advirtió Amir Anwary, el veterinario conocido en redes como @amirthevet, quien se volvió viral en TikTok por explicar cómo ciertas costumbres humanas pueden generar ansiedad por separación en los perros.

Según el especialista, muchos dueños no se dan cuenta de que sus propias acciones pueden afectar el bienestar emocional de sus mascotas. “Cuando salís de casa y hacés una escena, o cuando volvés y armás otra fiesta, lo único que lográs es confundir y estresar a tu perro”, explicó Anwary en uno de sus videos.

Por qué los saludos exagerados pueden ser un problema

El veterinario remarcó que las interacciones emocionales intensas al salir o regresar a casa pueden transformar esos momentos en situaciones cargadas de tensión para los perros. “Mantengan la calma cuando salgan y cuando regresen”, recomendó. Para Anwary, convertir cada partida o reencuentro en un evento especial solo intensifica la ansiedad por separación.

Como solución, sugirió un cambio de rutina: no acercarse al perro durante los diez minutos previos a salir ni al regresar. Aunque reconoció que esta medida puede parecer “cruel” para algunos, insistió en que es clave para que el animal aprenda a manejar la soledad sin angustia.

Consejos prácticos para reducir la ansiedad en los perros

Anwary también recomendó:

Asegurar que el perro haga suficiente ejercicio antes de quedarse solo: un paseo largo ayuda a que el animal esté más relajado y cansado, lo que facilita que tolere mejor la ausencia de su dueño.

antes de quedarse solo: un paseo largo ayuda a que el animal esté más relajado y cansado, lo que facilita que tolere mejor la ausencia de su dueño. Mantener a las mascotas mentalmente ocupadas: dejarles rompecabezas con golosinas es una buena opción para que tengan una tarea positiva en la que enfocarse mientras esperan.

Cómo acostumbrar a tu perro a quedarse solo

Para quienes deben dejar a sus mascotas solas por varias horas, Anwary sugirió un proceso gradual de adaptación. “Cuando salgas de casa, empezá por ausentarte cinco minutos y observá cómo reacciona”, explicó. De esta manera, el perro puede adaptarse poco a poco a la idea de estar solo, reduciendo el impacto emocional de las ausencias largas.

El veterinario aclaró que este método requiere paciencia y constancia, pero es una de las formas más efectivas para combatir la ansiedad por separación.

Cuándo consultar a un especialista

Si a pesar de estos cambios el perro sigue mostrando signos de ansiedad, Anwary recomendó consultar a un profesional en comportamiento animal. Un especialista puede diseñar un plan personalizado y acompañar tanto al dueño como a la mascota hasta superar el problema.