    • 20 de abril de 2026 - 17:05

    Estas son las 3 razas de perros más tranquilas para tener en casa

    Los veterinarios revelaron cuáles son los más dóciles y fáciles de adaptarse a cualquier rutina.

    A la hora de sumar un perro a la familia, muchos buscan que sea calmo, dócil y fácil de adaptar a la rutina diaria. (Foto: Adobe Stock).

    A la hora de sumar un perro a la familia, muchos buscan que sea calmo, dócil y fácil de adaptar a la rutina diaria. (Foto: Adobe Stock).

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    A la hora de sumar un perro a la familia, muchos buscan que sea calmo, dócil y fácil de adaptar a la rutina diaria. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino indicaron que hay razas que se destacan por su temperamento relajado, ideales para familias, personas mayores o quienes viven en departamentos.

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    Son el Shih Tzu, el Pug y el Bulldog. Estas razas son calmas y son menos propensos a desarrollar problemas de conducta relacionados con la ansiedad.

    1. Shih Tzu

    El Shih Tzu es uno de los favoritos para la vida en interiores. Este perro de tamaño chico se caracteriza por su carácter sereno y su gran apego a los dueños. Prefiere la compañía y el descanso antes que la actividad intensa.

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    Los especialistas destacan que no es hiperactivo ni demanda grandes espacios, por lo que se adapta perfecto a departamentos. Además, es sociable y muy afectuoso, ideal para convivir en familia.

    2. Pug

    El Pug no es inquieto ni necesita grandes dosis de ejercicio. Prefiere pasar tiempo cerca de sus dueños, disfrutando de la compañía y los mimos. Por eso, es ideal para quienes buscan un amigo fiel que no demande largas caminatas ni actividades intensas.

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    Su temperamento sociable y afectuoso lo hace perfecto tanto para familias como para personas que viven solas. Se adapta rápido a los cambios y suele llevarse bien con chicos y adultos por igual.

    3. Bulldog

    El Bulldog, tanto inglés como francés, completa el podio de las razas más tranquilas. A pesar de su apariencia robusta, es un perro extremadamente calmado que disfruta de la vida hogareña.

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    Veterinarios coinciden en que pasa gran parte del tiempo descansando y no requiere demasiada actividad física. Es afectuoso, adaptable y poco ruidoso, lo que lo hace ideal para departamentos o espacios reducidos.

    ¿Por qué elegir un perro tranquilo?

    Optar por una raza serena puede hacer la diferencia en la convivencia diaria. Los perros tranquilos suelen adaptarse mejor a los cambios y toleran bien la soledad durante algunas horas.

    Antes de adoptar, siempre es recomendable consultar con un veterinario para encontrar la raza que mejor se adapte al estilo de vida de cada familia.

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