Torneo Clausura 2026: Programa listo para la cuarta fecha del campeonato

El cuatro capítulo del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol irá entre sábado y domingo próximos.

Momento. Colón Junior arrancó con todo en el Torneo Clausura y este sábado será local ante Carpintería.

Con cuatro líderes y un arranque más que prometedor para el segundo semestre del año, la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con presentación para el sábado de dos de los líderes y el domingo para los dos restantes.

El sábado se presentarán dos de los líderes: Colón Junior y Atlético Trinidad. Los Merengues, en su cancha, recibirán al Deportivo Carpintería que está a solos dos puntos de la punta, mientras que en el Barrio Atlético, el León será anfitrión de Minero Argentino.

En la jornada sabatina, en Alto de Sierra, FC López Peláez será local de Atlético Unión que aún no pudo ganar. Mientras que en el Oeste, Atlético Marquesado buscará su recuperación recibiendo a Sportivo Villa Ibañez. Finalmente, en Chimbas, en cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos recibirá a Sarmiento de Zonda, en partido clave por la permanencia.