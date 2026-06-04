    • 4 de junio de 2026 - 09:48

    Aparatoso choque en una esquina con semáforos que estaban fuera de servicio: el picante cruce entre conductores

    El accidente ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de calles Colón y Sarmiento.

    Choque en Santa Lucía. Foto: Diario de Cuyo.

    Choque en Santa Lucía. Foto: Diario de Cuyo.

    Foto:

    Un choque entre un Chevrolet Corsa y una Renault Duster generó esta mañana importantes daños materiales y caos de tránsito en la intersección de calles Colón y Sarmiento, en el departamento de Santa Lucía. El hecho ocurrió cerca de las 9 y, si bien la esquina cuenta con semáforos, en el momento del impacto las luces se encontraban en modo amarillo intermitente, es decir, sin funcionar de manera regular.

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    Choque en Santa Luc&iacute;a. Foto: Diario de Cuyo.

    Choque en Santa Lucía. Foto: Diario de Cuyo.

    Según relataron testigos del lugar, el Corsa circulaba por calle Sarmiento mientras que la Duster lo hacía por Colón. La falta de señalización lumínica activa en la intersección habría sido determinante para que ninguno de los conductores cediera el paso, derivando en la violenta colisión entre ambos rodados. Luego del impacto, ambos conductores tuvieron un cruce de palabras que generó tensión pero que no pasó a mayores.

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    Choque en Santa Lucía. Foto: Diario de Cuyo.

    Las imágenes del lugar reflejaron la magnitud del impacto: el Corsa quedó detenido en medio del cruce con el frente completamente destruido, mientras que la Duster, tras la colisión, terminó impactando contra un cordón. Pese a la gravedad de los daños materiales, afortunadamente no hubo personas heridas.

    La colisión generó un importante tumulto de tránsito en la zona, que debió ser ordenado mientras se retiraban los vehículos de la calzada.

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