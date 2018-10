La periodista Candelaria de la Sota, hija del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, recientemente fallecido, se reincorporó este lunes en el programa de radio Novaresio 910, donde trabaja.

Especializada en temas económicos, la profesional aprovechó el espacio para agradecer el apoyo y el cariño que recibió durante las últimas semanas, al que calificó como "impresionante".

"La verdad que fue súper conmovedor el acompañamiento de la gente. A mí me emocionó mucho. Yo estaba ahí, en el velorio, y en un momento un señor pasó y dijo: "Muchas gracias, José Manuel". Golpeó el cajón y se fue. No dijo más nada", recordó.

Y reflexionó: "Y yo ahí me quedé pensando, y le decía a Nati (su hermana) después: las millones de veces que por ahí él no estaba, sobre todo cuando éramos chicas, y la verdad, si le cambió la vida a tanta gente, no la hizo tan mal".