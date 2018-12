Luego de haber planteado inicialmente la necesidad de que la reunión con los legisladores fuera reservada, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se presentó ante la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan, planteando de entrada con cierto fastidio que él no era “ni un reo, ni un testigo. No vengo en esa calidad, sino como miembro de un Poder Ejecutivo ante una comisión que está tratando de esclarecer el tema”.





Tras aclarar que una de las causas de la creación de la comisión ya se había transformado en “abstracta”, pues la búsqueda del submarino ya había concluido, dijo: “Estaría bueno que también ustedes averigüen las causas, que hasta acá pareciera que a nadie le parece interesar”.





Luego explicó que no había pedido una reunión secreta, sino “reservada”, pues lo que iba a exponer ante la comisión tenía que ver con las posibles causas de la desaparición de la nave, “y esas causas generan responsabilidades”.





“No les puedo dar las pruebas a quienes van a ser responsables, o pueden serlo por culpa del naufragio”, planteó, adelantando que “mucho tiene que ver el arreglo de media vida en esto, por eso mi empecinamiento en que la reunión debe ser reservada, por eso no puedo revelar las causas”.





Luego Aguad advirtió que los legisladores “no quieren saber cuáles son las causas por las cuales naufragó el ARA San Juan, y quiénes pueden ser los posibles responsables”. En ese sentido, advirtió sobre la presencia de la diputada Nilda Garré en esa comisión. “Yo soy de los que piensan que no debió ser parte de la comisión, aunque no pienso que pueda tener responsabilidades”, y en ese sentido aclaró que como ministra de Defensa, Garré no podía saber todo sobre las compras realizadas por la fuerza.





El ministro de Defensa insistió en que “siempre dijimos la verdad”, y recalcó por el contrario que “hay quienes odian la verdad, detestan la verdad, porque la verdad los desnuda, los desenmascara”.





Luego señaló que “la comisión del Congreso no es una asamblea abierta donde los representados asumen el carácter de representantes. Jamás en la historia del Congreso se ha visto algo igual”. Con todo, aclaró que aceptaba presentarse ante la misma “por consideración a los familiares”.





“Me comprometí a encontrar el submarino -enfatizó Aguad-. Mal que les pese a algunos, lo encontramos. Sabemos dónde está. Cumplimos con lo que nos habíamos comprometido: buscar las causas; creemos que tenemos las causas, la justicia deberá seguir investigando; y además nos comprometimos a buscarlo y a encontrarlo. Lo buscamos y lo encontramos. Gracias a Dios, a la empresa que lo buscó, el empuje, a no haber abandonado la causa”.





El ministro concluyó remarcando que “ha sido un año muy duro; el San Juan ha ocupado el 90% de mi tarea en la cartera, porque teníamos que responder a la sociedad con dos temas: buscar la verdad; estamos cerca de encontrar la verdad, y encontrar el submarino, y lo encontramos”.