Luego de 72 horas de tensión tras el cierre de listas, que concluyó con Sergio Massa como candidato de unidad en Unión por la Patria y el kirchnerismo duro enojado con Alberto Fernández y los funcionarios que le responden, el Presidente y el ministro de Economía coincidieron en el cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Fue allí que, cuando se retiraba el tigrense y llegaba el jefe de Estado, Fernández lanzó un guiño hacia quien competirá en las PASO del oficialismo contra Juan Grabois.

“Sergio acaba de hablar y se quería quedar a escucharme, pero tiene que ir a arreglar el problema del Fondo así que le dije ´andá, que es más importante eso´. Igualmente, hoy ustedes tienen un privilegio, un privilegio importante y es que van a escuchar a a escuchar ahora en un ratito la opinión del Presidente de los argentinos y acaban de escuchar la opinión del futuro presidente”, expresó el mandatario ante los hombres de negocios más importantes del país.

El marco de ese comentario del actual jefe de Estado es la tensión que se vivió en las últimas horas en el oficialismo. Desde el cierre de listas del sábado 24 de junio, algunos de los sectores que componen el ex Frente de Todos rebautizado como Unión por la Patria, expusieron sus heridas por la conformación final de los espacios que competirán en las sucesivas elecciones que restan en 2023.

La primera evidencia de esas diferencias post vencimiento del plazo en la justicia electoral fue el acto que encabezaron Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde fue ella quien expuso como pocas veces los pormenores de las negociaciones por la estrategia electoral del oficialismo.

La ex mandataria señaló por las dificultades para lograr una estrategia de consenso al presidente Fernández y los funcionarios de su confianza. Los culpó por sostener hasta último minuto la competencia interna en las PASO, impulsando la candidatura de Daniel Scioli, a pesar de la inconveniencia de ello, según su mirada.

Frente a los empresarios de la construcción, el presidente hizo caso omiso a esas disputas y se mostró alineado con la candidatura de Massa. “Escucho que Sergio utiliza argumentos parecidos a los míos en relación a la pandemia, la guerra y la sequía, pero eso ocurrió en verdad”, afirmó Alberto Fernández, luego de expresar que el actual ministro de economía “será el próximo presidente”.

Los dos “albertistas” que quedaron expuestos en medio de las disputas internas de las últimas horas fueron la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el Canciller Santiago Cafiero, quienes dejaron de integrar el hipotético armado de Scioli y fueron incluidos como candidatos a diputados nacionales en lugares expectantes de la lista de Unión por la Patria. “En eso terminaron las PASO”, se quejó la Cristina Kirchner.

Tolosa Paz fue la primera en reaccionar, al afirmar que “el destrato que tuvo Cristina hacia mí no se me va a borrar fácil”, y advertir que sus señalamientos no fueron “un palito” si no “un palazo”. Santiago Cafiero, por su parte, negó que haya existido “una traición”, hacia Daniel Scioli, señalado como la “carta de negociación” del presidente Alberto Fernández para lograr ocupar espacios en las listas finales.

El presidente Alberto Fernández regresó este martes de su visita de un día a Brasil, motivada por la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante su viaje fue que se evidenciaron los disgustos más notorios luego del cierre de listas en el oficialismo.

En su reaparición, en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Comarco), realizada en la Sociedad Rural, el jefe de Estado prefirió no hacer referencia a esa situación y sus primeras palabras fuero de alineamiento con la pre candidatura de Massa, presentada como la lista representativa de la unidad en el peronismo.