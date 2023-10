La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, rechazó ayer las declaraciones de Mauricio Macri sobre una posible alianza de la coalición opositora con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. No es conveniente que (el expresidente) Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente. Nuestra fuerza está trabajando unida para ganar", expresó la candidata en declaraciones radiales.

Es por lo menos la segunda vez en pocos días que Bullrich sale a cuestionar a Macri por su cercanía con Milei, algo que generó malestar en JxC. En más de una oportunidad, Milei había asegurado que sentía admiración por Macri y había sugerido la posibilidad de sumarlo a una eventual gestión suya.

Ante estos coqueteos, sectores del radicalismo se manifestaron abiertamente en contra. Debido a esas reacciones, Macri pareció haber tomado distancia de Milei y respaldó la postulación de Bullrich, pero el martes, durante una charla con alumnos de la Universidad de Harvard, EEUU, el exmandatario volvió a mostrar sintonía con Milei. "Vamos a ganar. Pero en caso de que eso no pase y gane Milei, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso", indicó Macri. Sin embargo, Macri intentó por la tarde morigerar sus dichos al afirmar que "Patricia es la única para vencer a las fuerzas del statu quo".