Comenzó el año electoral en la Argentina. El último domingo fue Neuquén, próximamente será Catamarca, san Juan y luego Río Negro. Varias encuestadoras pronosticaron un resultado ajustado entre los tres candidatos más importantes, pero finalmente Omar Gutiérrez obtuvo la reelección y lo hizo por una diferencia superior a los cincuenta mil votantes.

Por su parte, varios entendieron esta elección provincial como una muestra de lo que podría ser una elección nacional. Para aclarar dudas, y entender qué tanto influye la elección provincial en los pronósticos nacionales, el equipo de Cada Mañana dialogó con el director de la consultora Poliarquía, Alejandro Catterberg.

Consultado por la diferencia entre los pronósticos y el resultado electoral, el consultor consideró que existen tres patas para explicar el caso: “Uno es el periodismo. Otro es los políticos y el uso que ellos hacen de las encuestas. Y en tercer lugar las empresas o consultoras que producen información barata, rápida de no buena calidad”.

En tal sentido, aclaró que “lo que pasó con las encuestas en los últimos años es que cada vez hay métodos que recolectan datos de forma más rápida y más barato como las encuestas online o informáticas pero que producen una calidad de información peor”, y agregó: “La tasa de no respuestas de gente que no acepta responder encuestas ha subido, eso puede producir sesgos. En el caso de Neuquén lo que he visto son rumores, circulaban por whatsapp supuestas encuestas de Poliarquía”.

Catterberg, aseveró que las redes sociales “facilitan la propagación de información” y en tal caso a las campañas políticas “les interesa generar muchas veces erróneamente la sensación de que un candidato va ganando”.

“En Neuquén como se generó la idea falsa de que era un cabeza a cabeza entre Rioseco y el oficialismo algunos votantes de Pechi Quiroga decidieron votar en contra de su intención inicial al oficialismo”, aseguró Catterberg.

A la hora de opinar acerca de la posibilidad de nacionalizar los resultados provinciales, Catterberg consideró que si bien “se puede sacar algunas conclusiones” hay que tender a “ser cautos”. “Lo más probable es que vemos de acá en adelante es que la mayoría de los oficialismos se van a imponer”, afirmó el director de Poliarquía.

“Si Cambiemos gana en Tucumán no va a ser una señal de lo bien que está Mauricio Macri a nivel Nacional sino porque Manzur y Alperovich están peleados a muerte”, aseguró Catterberg, y agregó: “El resultado de ayer no es porque Cristina Kirchner esté más débil que el viernes”.

En tal sentido, el director de Poliarquía aseveró que “nuevamente quedó en campaña lo débil que es el kirchnerismo en términos de organización y tomas de decisión durante la campaña electoral”. En tal sentido, aseguró que se refiere “al núcleo chico que rodea a Cristina Kirchner”.

Catterberg aseguró que “no hemos visto variaciones mayores entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner”. “Tanto Cristina Kirchner como el gobierno nacional mantienen un núcleo de apoyo estable y bastante amplio, alrededor de 30%. Eso le hace muy dificultoso a las opciones intermedias instalarse y posicionarse”, completó el encuestador.

Por último, el director de Poliarquía dejó dos confirmaciones respecto a las elecciones de octubre: “Sin la candidatura de Cristina Kirchner las posibilidades de Mauricio Macri son más dificultosas. Y sin la candidatura de Mauricio Macri las posibilidades de Cristina Kirchner también serían muy dificultosas. Dentro del peronismo federal a pesar del surgimiento de Lavagna, la figura de Sergio Massa sigue siendo todavía la más destacada”.