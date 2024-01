La liquidación de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados ascendió en 2023 a US$ 19.742,137.675, lo que significó una caída del 51% (aproximadamente US$ 20.700 millones) en relación con el año anterior, impactada por la sequía, informaron ayer la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En cuanto a los resultados de diciembre, las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 1.245 millones, representando una baja del 66% respecto del mismo mes de 2022, pero una mejora de 24% respecto de noviembre.

'El ingreso de divisas de diciembre es el resultado de la sequía, que ha generado pérdidas de stock disponible de granos, así como de un nuevo dólar exportador establecido por el Decreto 28/23', indicaron Ciara-CEC, en referencia a la suba en la cotización del dólar oficial a partir de 13 de diciembre. Asimismo, señalaron que 'si bien el ingreso de divisas de diciembre fue superior a noviembre, estuvo impactado negativamente por el bajo remanente de granos de la cosecha gruesa, especialmente la de trigo.