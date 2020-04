Luego del anuncio de una nueva etapa de la cuarentena por coronavirus, que durará hasta el 10 de mayo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que "las clases presenciales van a volver antes que termine el año".



Al respecto, remarcó, en diálogo con el canal de noticias A24, que van a "poner el foco con los que están terminando nivel, para que puedan tener un cierre". El funcionario también enfatizó que el ciclo lectivo 2020 "no está perdido", pero reconoció que el escenario generado por la pandemia "va a demandar reorganizar e intensificar el trabajo para garantizar saberes".



Trotta contó que está en contacto con los ministros de Educación de otros países para conocer todas las medidas que se llevaron adelante. "Incertidumbre y miedo tenemos todos. Los adultos tenemos que acompañar esa incertidumbre en los más pequeños, que se manifiestan de otra manera. Hay que generar que afecte lo menor posible a la salud mental, hay que ir viendo cada una de las medidas, coordinándola con cada una de las jurisdicciones", analizó.



Así también explicó que no habrá cambios en lo inmediato: "Esto no se va a resolver de un día para el otro", dijo y fue claro con la prudencia en la toma de decisiones: "No hay margen de error, cada error tiene un impacto fuerte".



En declaraciones realizadas en días anteriores, el ministro dijo que "volver a las clases no es una decisión del área educativa, descartando a su vez la idea de no volver a las aulas durante el 2020. "Es demasiado no tener clases presenciales hasta el 2021, como también, es demasiado decir que vamos a volver en dos semanas. Yo tengo la expectativa de volver a las clases este ciclo electivo", indicó con optimismo.



"Vamos a analizar los comportamientos en las escuelas. Puede ser que las clases empiecen en un lado y en otros no. Depende de la circulación del virus", manifestó Trotta en referencia a las provincias donde no hay personas infectadas.



El esquema que piensa hacer Dinamarca para el retorno de las clases presenciales es sin recreos para evitar que los chicos se aglomeren en los patios. Horarios diferenciados, más turnos y menos estudiantes por aula, es lo que se plantea Francia. Esos son los planes que la Argentina, según medios nacionales, podría imitar a través del Ministerio de Educación nacional para pensar en una posible vuelta a las clases presenciales, aunque aún sin fechas precisas pero tampoco cercanas.



En Dinamarca, otro de los proyectos que más entusiasma al Gobierno nacional, son las escuelas las que deciden las normas bajo las cuales cada docente o alumno puede volver o no a clases. También podrán decidirlo los padres. Los horarios son escalonados y hay líneas divisorias de distancia social para que cada chico espere su turno para ingresar.

Carne

3.500 kilos de carne llevan regalados en una semana los dueños de un frigorífico tucumano que ayudan a las familias con dificultades para llevar comida a sus hogares.