A días de que se cierren las listas y en medio de una fuerte interna oficialista que no termina de definirse, Cristina Kirchner encabezó un acto esta tarde en Santa Cruz con motivo de la inauguración de la reforma en el Hospital Regional de Río Gallegos. Participaron también la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Su aparición coincidió con el cambio de nombre del Frente de Todos, que se transformó en Unión por la Patria, la alianza electoral que se lanzó este miércoles y competirá en las PASO.

Pese a la gran expectativa que había sobre la definición de la fórmula presidencial, la titular del Senado evitó tocar el tema y apuntó contra el albertismo: “Desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial con todo lo que me ha pasado...No hablo de causas o condenas, hablo de intento de asesinato e impunidad con los que planificaron”.

Las principales frases de Cristina Kirchner en Río Gallegos

*“Cuando surgió el Hospital Regional de Río Gallegos, yo era legisladora. La pelea fue fenomenal, en el Congreso no se aprobaba. A la comunidad le importaba. Lo que pasa que, además de la que suscribe, había intereses médicos. En la zona, era el único hospital público y había dos sanatorios privados. ¿A que no saben? Uno de sus principales accionistas era diputado, eran intereses por los que no se aprobaba, como siempre pasa. El tema de los políticos y la representación política que renuncia a representar a la sociedad, para empezar a representar a los intereses de las empresas”.

*“La Argentina es un país circular. La última vez que hablamos en este lugar con Néstor fue cuando ganamos las elecciones y veníamos después de un acto, la militancia entraban con los bombos y los subíamos en la mesa. Cuando nos fuimos de acá, en el 2003, Néstor había llegado a la presidencia, hijo de la crisis del 2001, pensé que nunca más íbamos a volver a aquello”.

*“En una serie sobre el 2001, se veía todo un gobierno pendientes de si el FMI gira o no gira los fondos, algo que podía traspolarse a lo que nos pasa ahora. Creí que se había terminado eso. Cuando Néstor paga al FMI en 2005, no fue un acto ideológico, fue pragmático. ¿Por qué? Porque si vos querés ser presidente y te postulas para presidente, es porque querés gobernar el país, decidir qué se va a hacer en infraestructura, en economía, en la obra pública. Para eso necesitas recursos. En ese sentido, Néstor recuperó para la Argentina el timón de su economía”.

*“No es el mismo país que el 2001 porque en aquel momento tenías dos dígitos de desocupación, no había AUH, no había beneficio previsional, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia”.

*“Lo que está pasando veinte años después es el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino con la llegada del FMI”.

*“El stock de deuda pública en Córdoba fue el más bajo en 2015. Ah, pero que malos son los K. Eso es por no discutir de cifras. ¿Conocerán estos gráficos en Córdoba? Cuando volvieron los amigos, se volvieron a endeudar”.

*“Si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ideología, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que tenga una postura patriótica y nacional frente a los que nos exigen programas de ajustes”.

“Son politiqueros caros, le han costado caro al país. Por eso exige recuperar para la política la representación. Cuando uno lo votan, sepan que ese voto tiene que ser honrado sentado en una banca o en la Casa Rosada”.

*“Siempre me ha criticado esta vocación de no hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al Partido Judicial con todo lo que me ha pasado...No hablo de causas o condenas, hablo de intento de asesinato e impunidad con los que planificaron. Hay algunos que pusieron mucho empeño en ir a la Justicia”.

*“Mientras a mí me tocó ser presidenta, mi tarea era gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Jamás se me hubiera ocurrido ir a una provincia y pedirle a una dirigente para que fuera candidata contra la candidata que puso otro”.

*“Gabriel es uno de los funcionarios que sí funcionan. Sería injusto igualar con otros. Los funcionarios que no funcionaban eran los que manejaban la economía y la tarasca”.

*“Hay que ejercer con responsabilidad y hacer las cosas que se tienen que hacer. Hay que hablarle a la gente y decirle la verdad”.

*“Cuando advertí en 2021, me dijeron ‘Tranquila Cristina, está todo bajo control’. Esto no significa saltos al vacío, pero tenés que decir que te pusieron la 45 en la cabeza y que tuviste que firmar. No lo adquirió este gobierno, no es responsabilidad de este gobierno. Es comenzar de hablarle con la verdad”.

*“Tenemos que solucionar la falta de dólares en la Argentina, hay escasez de dólares. Necesitamos no solo para pagar la deuda, sino también para sostener la industria y en innovación. ¿Alguien cree que vamos a pagar la deuda exportando commodities?”.

*“La escasez de dólares y los ajustes los va a sufrir la clase media, que son quienes más demandan. ¿A quién creen que le van a sacar el consumo? ¿Al que come polenta y arroz? No, hermana, te lo van a sacar a vos que podés comprar cosas importadas. Hablemos con claridad, no podemos dejar manejar por los videograph que se plantean y con frases grandilocuentes”.

*“Se los dice alguien que está despojada de toda vanidad y ambición. Me fui luego de completar 12 años y medio, que fueron los mejores 12 años y medio de muchas décadas”.

*“Quiero preguntarles a quienes criticaban que solo podían comprar $2500, ese era nuestro cepo. ¿En serio vivían mal cuando gobernábamos nosotros? ¿En serio no podían ahorrar a fin de mes? ¿En serio que muchos no conocieron por primera vez el exterior? ¿Es mentira todo eso? Es para que los argentinos reflexionemos. La situación es difícil y exige seriedad de todos los sectores, tanto oficialistas como opositores”.

*“Es necesario volver a ejercer ese amor por la patria. Si no les gusta la palabra patria, el hogar y la familia. En definitiva, la primera patria que uno tiene es la familia. Son tus hijos y tus nietos. La patria chica. Es hora de que, en nombre de tantas cosas, reflexionemos concienzudamente que haya diálogo entre todas las fuerzas públicas para abordar el tema del terrible endeudamiento con el FMI. Créanme que ese es el principal problema que tiene la Argentina”.