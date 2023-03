Los roces internos del oficialismo siguieron ayer en un acto en el Senado, que contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras criticaba una columna de opinión en un medio, Cristina lanzó una frase que podía relacionarse con el presidente Alberto Fernández: "En un off se dicen barbaridades que después se niegan". El comentario no tuvo demasiado contexto pero fue claro. Se dio horas después de que la Casa Rosada desmintiera palabras atribuidas al Presidente en diálogo con el sitio oficialista El Destape, en el que el mandatario supuestamente deslizaba en off la idea de darle fin a "veinte años de kirchnerismo".

Esas frases, publicadas por el comunicador kirchnerista Roberto Navarro, fueron contestadas con dureza desde el Instituto Patria, el think tank del kirchnerismo duro, antes de que desde Presidencia se negaran en su textualidad.

La frase de la Vicepresidenta se escuchó ayer en un acto que encabezó en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo y a su titular, Estela de Carlotto, en el Salón Azul del Senado de la Nación, el cual preside. Los dirigentes presentes pidieron por la candidatura de Cristina, en medio de la interna del Frente de Todos.

Previo a su alusión a los off the record, Cristina se hizo eco de una columna de opinión publicada en el diario Perfil el domingo pasado que lleva la firma del expresidente del Banco Central en tiempos de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger.

La vicepresidenta recordó que en el artículo el economista "cuenta que a mediados de 2015 lo va a ver quien había sido ministro privatizador, (Roberto) Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque podían ganar las elecciones". Y agregó: "Les recomendó expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles a Cristina".

Fue en esa parte del discurso que Cristina dio ayer un giro inesperado en lo que parecía una crítica a la oposición e introdujo sus dardos contra el Presidente. "¿Saben qué me impresionó? Que no fue algo que se escapó en un reportaje. En un off se dicen cosas, también barbaridades...", lanzó.

Cristina, que ayer encabezó en el Senado un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo, aprovechó la ocasión para volver a la carga con su teoría de la persecución judicial y de la proscripción en su contra.

"Hoy hay otras formas más solapadas de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país puede ser diferente. Ya no son tanques, por ahí hoy pasa en los tribunales", afirmó, en alusión a su situación procesal. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el año pasado por un tribunal oral a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los fundamentos de la sentencia serán difundidos mañana.