Los comentarios fuera de lugar del senador José Alperovich, candidato a gobernador de Tucuman, para con la periodista Carlina Servetto en medio de una entrevista para La Gaceta dispararon la polémica y generaron un repudio generalizado en redes sociales.

Es que el ex gobernador provincial, que busca volver al poder en una elección en la que tiene a Juan Manzur como su principal adversario, se refirió en varias oportunidades a su entrevistadora de manera sexista.

La entrevista ya comenzó con ese tono incómodo para Servetto, que estuvo acompañada por su colega Indalecio Sánchez. "Hermoso, muy lindo el lugar, y esta chica que me encanta, es el perfil que a mi me gusta", dijo al recibir la bienvenida.

Luego lo hizo otra vez. Al exponer cómo quiere cambiar realmente a Tucumán y su decisión de no hacer campaña con algunos dirigentes, dijo: "Es otra cosa. Si no, no quiero asumir. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo. Me voy a Miami con mis nietos; la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura".

El comentario generó un momento incómodo al aire, con risas y miradas incómodas de por medio, pero la entrevista continuó.

Pero ese no fue el último comentario fuera de lugar del hombre que gobernó Tucumán entre 2003 y 2015. Al finalizar la charla, cuando Servetto le preguntó por qué no había querido dar antes otra entrevista, Alperovich dijo: "No podía, me había invitado una sola vez, no fue mucha veces. ¡No te sale ponerte en mala! ¿Sabes?", la cruzó.

"A mi me haces acordar a mi señora, vos", cerró diciendo el senador, en referencia a Beatriz Rojkes, también ex senador, que durante el gobierno kirchnerista llegó a ocupar el tercer lugar en la sucesión presidencial, detrás de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou.

Las críticas, sobre todo en Twitter, no tardaron en llegar.