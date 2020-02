Un matrimonio de La Plata que viajó en el crucero que amarró en Camboya, luego de ser rechazado por varios países debido al temor al coronavirus, se encuentra en cuarent ena debido a una orden municipal, por lo que deberán respetar las indicaciones de las autoridades de salud.

La Dirección de Epidermiología informó que la pareja no presenta síntomas de la enfermedad y se la monitorea diariamente. Este procedimiento es parte del protocolo a cumplir, aunque el matrimonio se encuentra en un buen estado de salud.

"Tenemos cuarentena hasta el 29 de febrero", dijo Eduardo Ferraresi, en diálogo con el canal TN, quien no obstante destacó que ni él ni su mujer reciben ningún tipo de control desde que se aislaron en su casa por sus propios medios. Además, indicó que la empresa del crucero envió un comunicado en donde indicaba que "no había necesidad" de que los pasajeros del crucero tuviesen que mantenerse en cuarentena.

Antes de aterrizar en Ezeiza, el matrimonio hizo una escala en Brasil; a partir del retorno a la ciudad de La Plata, donde viven, las autoridades sanitarias les comunicaron que deberían permanecer 15 días sin salir de su domicilio y aislados.

Ferraresi, que es médico, dio otra versión: "En Ezeiza nada, llegamos un sábado, nos estaba esperando mi hijo, nos subimos al auto y nos fuimos a festejar el cumpleaños de mi nuera. El martes me fui a trabajar y me llamaron de la municipalidad de La Plata avisándome que tenía que estar aislado, pero yo ya me había movido, había estado en contacto con gente".

La pareja platense estuvo en un crucero de la empresa Westerland de bandera holandesa, que durante una semana navegó sin rumbo fijo debido a que Taiwán, Filipinas, Guam y Tailandia le cerraron el acceso a sus puertos hasta que fueron recibidos en Camboya.

El médico contó cómo la empresa holandesa decidió resarcir el daño ocasionado a sus pasajeros. "Nos devolvió el dinero de este crucero, no nos cobraron nada y nos pagaron el vuelo a la Argentina; además, nos regaló un viaje idéntico a este, cuando queramos y a donde queramos", dijo Ferraresi alegre, quien además resaltó que se siente "bien" de salud.

Por último, fue consultado sobre el clima que se vivió dentro del crucero, durante esa semana en la cual navegaron sin saber cuándo iban a poder amarrar. El pasajero relató: "No hubo psicosis, para nada. Es otra cultura, la gente le creía lo que decía el capitán, que nos seguía llevando y nos daba de comer. No hubo ni siquiera una voz disonante entre los pasajeros, que eran de todo el mundo. Y un dato relevante: una población promedio de 70 de años, si hubiera habido un virus allí adentro hubiera hecho un desastre".

Una mujer estadounidense de 83 años que viajaba en el crucero Westerdam dio positivo en el análisis de coronavirus durante un control realizado en Kuala Lumpur, anunció oportunamente el Ministerio de Salud de Malasia, citado por la agencia Efe.

La mujer estadounidense y su marido, al que los controles no le diagnosticaron el virus COVID-19, viajaron el 14 de febrero desde Camboya a Kuala Lumpur, donde fueron internados en un hospital malayo.