El bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados propondrá este martes a Cecilia Moreau para presidir ese cuerpo, en la sesión prevista para las 14, en la que quedará formalmente aceptada la renuncia de Sergio Massa, quien jurará el miércoles como ministro de Economía, Producción y Agricultura.



Así lo confirmó el titular de esa bancada, Germán Martínez, quien señaló que la legisladora que se convertiría en la primera mujer en presidir la Cámara "sin lugar a dudas reúne todos los requisitos”.



“Estamos contentos con la decisión porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas, que ambas son importantes para este tipo de roles", continuó el santafesino en diálogo con la prensa acreditada en Diputados.



El plenario legislativo solicitado por el FdT será presidido por el vicepresidente del cuerpo, Omar De Marchi (Juntos por el Cambio -JxC-), hasta que se designe al nuevo presidente que deberá completar el mandato de Massa (hasta diciembre de este año) como titular de ese cuerpo, ya que las autoridades se renueven cada año.



Massa informó ayer por Twitter que mañana oficializará su renuncia como presidente y a su banca, y destacó que dará ese paso "con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones".



Al dimitir Massa a su banca, le corresponde jurar como diputado al presidente del Partido Piquetero, Juan Marino, un dirigente de 34 años que en la actualidad se desempeña como funcionario en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce el referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque.



Sobre la posición que adoptarán en relación a la postulación de Cecilia Moreau, la mayoría de los bloques opositores aún no definieron sus posturas, aunque desde Juntos por el Cambio dejaron trascender que se inclinarían por la abstención.



En la principal bancada opositora algunos diputados del PRO plantean la posibilidad de manifestarse en contra por no compartir el perfil de la legisladora propuesta por el FdT, lo que podría marcar diferencias internas en la posición a ejecutar.



En ese sentido, el extitular del interbloque Cambiemos y actual líder parlamentario de la UCR, Mario Negri, expresó: "Mi posición sobre la presidencia de la Cámara de Diputados es que la primera minoría es la que elige el cargo. Esa primera minoría es el FdT. JxC no quiere estar en la línea de sucesión presidencial y, además, somos la segunda minoría".



Igualmente, por tratarse de una votación a mano alzada y que no requiere de mayorías especiales, se descuenta que el plenario de la Cámara terminará avalando el empoderamiento de la diputada de origen alfonsinista.



En sus declaraciones a los medios, Germán Martínez contó además que mañana el FdT realizará una reunión de bloque en la que quedará sellado el acuerdo para que Cecilia Moreau sea la que lidere ese cuerpo parlamentario.



En relación al desarrollo de la sesión de mañana, convocada para las 14, apuntó: "Vamos a estar analizando primero las dos renuncias, la de Sergio Massa a la presidencia de la Cámara y a su banca de diputado, e inmediatamente después nosotros propondremos el nombre de ella".



Por su parte, el diputado del FdT por Buenos Aires Carlos Selva destacó que "todos los nombres están dando vueltas en Cecilia Moreau, quien venía trabajando codo a codo en la labor parlamentaria" y que "conoce el funcionamiento de la Cámara y el armado de una sesión".



En declaraciones a Radio Provincia, el legislador perteneciente al Frente Renovador comentó que Moreau "es una persona dedicada 100% a la responsabilidad de Diputados", con lo cual expresó su confianza en que "no vamos a tener problemas para propiciar su candidatura".



La anteúltima jornada de Massa como presidente de la Cámara baja estuvo signada por una reunión con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su despacho del Senado.



Así lo informaron de manera oficial los voceros de la titular de la Cámara alta, quien posteó una foto con el todavía diputado nacional a través de su cuenta de Twitter.



En ese sentido, desde la oficina de prensa de la vicepresidenta indicaron que el encuentro se realizó esta tarde y que las reuniones protocolares entre Massa y Fernández de Kirchner "son más que habituales" y que el encuentro "no es ninguna novedad".



Asimismo, fuentes cercanas al titular de la Cámara baja destacaron que se habló "de los desafíos que tiene la Argentina hacia adelante y de los planes de gestión del futuro ministro".