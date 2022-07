Luego de que el Gobierno anunciara esta noche que aumentará el dólar turista a partir de este jueves, en medio del faltante de dólares en las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), algunos referentes de la oposición se manifestaron en Twitter en contra de esta medida. El anuncio sucede cuando ya comenzaron las vacaciones de invierno en algunas provincias y están por empezar en otras y pese a que los funcionarios económicos habían negado reiteradamente que exista tal posibilidad.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se dirigió directamente a Alberto Fernández en un mensaje: “Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar —tal vez por única vez en su vida— al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos! #BastaDeImpuestos”.

Por su parte, el diputado Martín Tetaz manifestó en su cuenta de Twitter: “Otra devaluación fiscal del dólar solidario. Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país”.

Según confirmaron en la AFIP, la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales pasa del 35% al 45%, lo que hará subir automáticamente el llamado “dólar turista”. No incluirá al llamado “dólar ahorro”, según informó la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont. Sí, en cambio, golpea a todos los pagos en dólares realizados con tarjeta de crédito en el exterior, vinculados a aplicaciones o servicios de streaming.

El presidente del bloque de la UCR Mario Negri también se expresó tras conocer la decisión. “El populismo cuando no tiene recursos avanza sin escrúpulos contra la clase media. El Gobierno creó el impuesto PAIS (al dólar turista) ni bien asumió para enfrentar la “emergencia”. Pero multiplicó esa emergencia exponencialmente y ahora decide subir el impuesto. Son Insaciables”, cuestionó.

“El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, había afirmado la ministra de Economía, Silvina Batakis la semana pasada. “El dólar es un recurso escaso y esos dólares tienen que estar a disposición de ampliar la matriz productiva”, agregó en el programa A Dos Voces y generó una polémica que termina en la decisión de esta noche.

Por su parte, José Luis Espert, que se encontraba en el piso de A dos voces al momento en el que se conoció la medida, opinó al respecto. “Ridículo. Si te estás quedando sin reservas, en lugar de seguir apretando el torniquete sobre el cepo o crear adicionales al dólar oficial, la recomendación tradicional es empezar a hacer devaluaciones periódicas al dólar oficial o dejar el dólar libre. Esta no es la solución claramente”.

Más tarde, el diputado liberal Javier Milei se sumó también al rechazo. “Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio. Y ahora te aplican un nuevo garrotazo”, expresó en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Además es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario”. Luego, como suele hacer en todos sus discursos, volvió a apuntar contra la casta política y sentenció: “La casta vs tu libertad, la casta vs tu propiedad, la casta vs tu futuro”.

