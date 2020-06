El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó ayer que los acuerdos de confidencialidad firmados en el marco de las negociaciones para reestructurar la deuda emitida bajo ley extranjera se extenderán hasta el martes de la semana próxima, de modo que "las conversaciones con los acreedores continuarán también hasta esa fecha".

"Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad", precisó el titular del Palacio de Hacienda tras el anuncio de postergación hasta el 19 de junio del plazo para la aceptación de la propuesta a los acreedores.

El próximo viernes vence el plazo de la oferta de renegociación de U$S 66.700 millones en títulos públicos, anunció ayer el Ministerio de Economía. La extensión del vencimiento del prospecto que vencía ayer a las 18, fue prorrogada nuevamente ya que el Gobierno decidió mejorar dicha oferta sobre la base de las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y volverá a realizar una ronda de intercambios con los acreedores.

Salvo que se modifique la nueva fecha fijada, el anuncio de resultados será el 22 de junio de 2020 y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto, será el 25 de junio de 2020.

El FMI había recomendado pagar a los acreedores U$S 50 por cada U$S 100 invertidos. Mientras que desde los fondos pretenden un valor presente neto entre U$S 54 y U$S 55, el Gobierno se acercaría a U$S 52 por cada U$S 100 nominales, al contar el cupón atado a la evolución de las exportaciones que trascendió como la gran novedad que podría permitir un acuerdo. De todos modos, en los bonistas no convence demasiado este instrumento, así como tampoco lo hizo el cupón atado a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI).

Según confiaron fuentes oficiales, no sólo hay divisiones entre los tres grupos de acreedores, sino que también aparecen diferencias dentro de un mismo comité -por ejemplo, dentro del grupo Ad Hoc, que lidera Blackrock. Fuentes del mercado aseguraron, por ejemplo, que el Gobierno había logrado acercar posiciones con Blackrock, pero que Ashmore y VR todavía mostraban reticencia.

Según se conoció ayer, el presidente Alberto Fernández buscó el aporte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, para que medie entre la Argentina y Blackrock. Télam

Crédito

3 millones de pesos en concepto de crédito fueron aprobados por el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, para la pyme bonaerense Rebron.