El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró "razonable" el pedido de la CGT de una "urgente convocatoria" al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque señaló que, previo a ese llamado, se podría "discutir y ver" un posible "adelantamiento" de los tramos fijados para la implementación de la recomposición del piso salarial fijada en agosto pasado.

"Es razonable lo que piden en términos de la convocatoria", sostuvo el funcionario a LaNación+, en las que indicó que, previamente, se podrían ver "algunos temas" que tienen que ver con el aspecto técnico de la implementación del aumento fijado este año, en referencia a los tramos para su aplicación.

En agosto y por segundo año consecutivo debido a la falta de acuerdo entre las partes, el Gobierno estableció de manera unilateral un aumento del 25% en el piso salarial, dispuesto en cuatro tramos, uno de ellos aplicado en septiembre pasado, el siguiente este mes, y los próximos en marzo y junio, hasta llevar a un valor de $12.500 mensuales el salario mínimo.

"En todo caso, lo que podríamos discutir y ver son los tiempos de esa actualización, antes de tener que llamar nuevamente al Consejo (del Salario Mínimo, Vital y Móvil)", aseveró Sica.

En este punto, no obstante, recordó que para establecer el nuevo piso salarial este año había tenido que laudar el Gobierno ante la falta de acuerdo entre gremios y empresarios, con lo cual, para llamar a una nueva reunión del Consejo habría que ver "si el sector empresarial está dispuesto a participar".

En otro tramo de la entrevista, Sica confirmó la intención del Gobierno de avanzar con algunos aspectos de la denominada reforma laboral, entre ellos aspectos que tienen que ver con promover "nuevas formas de contratación". También, dijo que el Ejecutivo insistirá con el proyecto de ley de blanqueo laboral "que está trabado desde hace un año en el Senado" y sostuvo que viene "trabajando con la CGT para impulsarlo". No obstante, sostuvo que el oficialismo no buscará modificar aspectos vinculados con las indemnizaciones, uno de los puntos que hizo cerrar filas en la CGT contra la iniciativa: "No estamos pensando en tocar las indemnizaciones", aclaró el ministro.