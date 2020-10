Los precios alternativos del dólar, los que se operan por fuera del cepo en el mercado paralelo, exhibieron una definida tendencia bajista, con la expectativa puesta en la licitación de deuda que el Ministerio de Economía realizó ayer destinada a absorber pesos del sistema financiero y quitarle presión al tipo de cambio. El dólar libre restó nueve pesos (-4,7%), a $181 para la venta. La divisa informal llegó a caer diez pesos en los primeros negocios, el retroceso nominal más amplio desde el pasado 18 de mayo, cuando también cedió diez pesos.

"Aparecen paquetes de USD 200.000 dólares a dos pesos debajo de la cotización del momento. Lo que no está claro es si se trata de manos amigas o no, pero las posturas vendedoras aparecieron dos o tres veces a lo largo de la jornada y lo han bajado", explicó off the record. La referencia de "manos amigas" se relaciona a empresas que acceden a dólar formal o tienen amplio stock de divisas, para revenderlo en el paralelo -incluso no se descarta un aval oficial a esta operatoria-, y así presionar a la baja de las cotizaciones.

La brecha cambiaria con el oficial mayorista, que mantuvo el gradual sesgo alcista con la tutela del Banco Central, llegó el viernes a casi 150%, para ceder ahora al 131 por ciento.

El Ministerio de Economía obtuvo ayer financiamiento por un monto total de $254.672 millones a través de la colocación de un bono en pesos atado a la variación del dólar, en el que obtuvo un equivalente a US$ 1.660 millones, y otros cuatro títulos de distintas características. El Palacio de Hacienda, en un comunicado de prensa, precisó que en la licitación colocó un bono dólar linked en pesos por el equivalente a US$ 1.660 millones, con vencimiento el 29 de abril de 2022. Además, adjudicó otros $124.868 millones a través de la colocación de cuatro títulos en pesos. A principios de octubre, el Ministerio de Economía había conseguido financiamiento por unos $166.000 millones, de los cuales $136.000 millones fueron por medio de la licitación de un bono dólar linked con vencimiento en noviembre del año próximo, y otros $30.000 millones por la reapertura de letras ajustadas por CER (Lecer) y de descuento (Ledes). En base a la licitación previa, el Palacio de Hacienda ya tenía cubierto el 73% de los cerca de $225.000 millones que vencen durante el corriente mes, por lo que sólo le bastaba con conseguir $60.000 millones para cerrar el programa financiero de octubre.

Pero con la licitación de ayer obtuvo por los cinco bonos $254.672 millones, con lo cual también podrá hacer frente a parte de los vencimientos de noviembre, un alivio esperado por todos.



ATP hasta fin de año

El Gobierno extendió la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de 2020, con lo cual determinó la continuidad del pago de salarios al personal de empresas afectadas por la pandemia. Continuarán hasta fin de año los créditos a tasa subsidiada.