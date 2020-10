El dirigente Héctor Daer, co secretario general de la CGT, expresó hoy sus expectativas positivas de cara a la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil convocada para el próximo 14 de octubre por el Gobierno, para que allí "se pueda alcanzar un acuerdo, y que los trabajadores y trabajadoras puedan cubrir sus necesidades de la canasta básica".



"Nosotros siempre tenemos como medida que el Salario Mínimo, Vital y Móvil tiene que cubrir las necesidades de la canasta básica de los trabajadores", dijo Daer en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.



Agregó que consideran que ese objetivo "debe tener su proceso y no se resuelve de un día para el otro" y que lo que esperan marcar es "un rumbo para mejorar los parámetros en materia salarial".



El sindicalista de la sanidad dijo además que quieren "escuchar a los empresarios y saber cuál es la posición de ellos".



"La CGT no tiene un número para ese nuevo salario. Eso se discute en el momento, pero hay que recordar que venimos de cuatro años que sostuvimos el valor de la canasta básica, pero también en estos últimos años lo que se hizo fue perder inclusive con respecto a la inflación e incluso ese salario se fue para abajo", dijo.



Finalmente, expresó su expecatativa de que esta nueva discusión salarial "tenga una línea inversa a los últimos años, recuperando poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras".



A través del Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional convocó al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 14 de octubre con el objetivo de readecuar el piso salarial mínimo, que hoy está en $16.875.



La convocatoria a la mesa del salario fue realizada a través de una resolución de la cartera laboral firmada por su titular, Claudio Moroni, que hoy se publicó en el Boletín Oficial.



La reunión de la semana próxima será por videoconferencia y está repartida en dos sesiones, a las 15 y a las 16.30.