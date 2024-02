El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, adelantó ayer que en la central obrera ya "se está discutiendo" la posibilidad de un nuevo paro general, luego del realizado el 24 de enero, el primero contra la gestión de Javier Milei.

"En el Consejo del Salario el gobierno nunca nos dio oportunidad de charlar con empresarios, es una modalidad del Gobierno llevarse por delante cualquier negociación. El Consejo de la Confederación General del Trabajo (CGT) está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general", dijo Moyano a Radio 10.

Se refirió así a la frustrada reunión del Consejo del Salario de esta semana, en la que sindicalistas y empresarios no lograron un acuerdo en el monto de un nuevo haber. Moyano le advirtió al Gobierno que "se prepare, porque no nos vamos a cruzar de brazos". Desde la CGT, no serán "meros espectadores de cómo van a destruir el país", agregó. "Hay una discusión por las medidas a tomar. Marzo va a ser un mes muy conflictivo por el aumento de colegios y servicios", remarcó el sindicalista, para quien "el interior es un polvorín".

"La CGT tomó participación importante no sólo en la marcha a Tribunales sino también en el paro del 24 de enero y seguro se va a multiplicar en los próximos meses", adelantó. Sobre el Consejo del Salario, Moyano aseguró que la reunión con empresarios fue "una jugada del gobierno para romper el debate" y agregó: "Teníamos un número de salario mínimo acordado y los empresarios nos guitarrearon 5 horas y no nos hicieron ninguna propuesta". Por su lado, Héctor Daer, otro de los cosecretarios de la CGT, dijo ayer que el Gobierno nacional "está generando todas las condiciones para una nueva medida" de fuerza.

ATE, para fines de febrero

La puja entre los gremios de trabajadores públicos y el gobierno de Javier Milei se intensifica a medida que avanzan los días. En un plenario, los sindicatos estatales determinaron una nueva convocatoria al paro, para la última semana de febrero. Así lo confirmó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien dijo que el peor error que pueden cometer es "abandonar la calle".