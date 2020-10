Las provincias de San Luis, Mendoza, Salta, Tucumán, Neuquén, Santa Fe, Río Negro y Córdoba concentran el 55% de los contagios en el país por lo que el presidente Alberto Fernández anunció hoy que los próximos 14 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio se focalizará en esos distritos.



"Nosotros sentimos que estamos estabilizándonos en una meseta de 15.000 casos diarios. El virus ya no está en las ciudades, sino también, en los pequeños pueblos", señaló el mandatario y agregó: "Ayer decidí concentrar el esfuerzo en las ocho provincias que más casos tienen, más el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En estas áreas notamos estrés en la atención médica. Hay lugares, como Neuquén o Mendoza en donde se está muy cerca siempre del punto crítico".



Por lo pronto, el Comité de Crisis de San Luis anunciará esta noche si toma nuevas medidas en otras ciudades llevándolas a la Fase 1 en la que se encuentran Villa Mercedes, Naschel y Concarán por el aumento de casos en estos lugares.



La expectativa está centrada en la ciudad de San Luis dónde se incrementaron notablemente los contagiados y muertos y se esperan medidas que vuelvan a restringir la libre circulación que existe en este momento en la provincia salvo en las ciudades con Fase 1 dónde la movilidad está permitida únicamente a los trabajadores esenciales.



Los movimientos Autoconvocados de Comerciantes de la provincia anticiparon que no están dispuestos a cerrar sus negocios.



Por su parte, Santa Fe informó anoche el registro de 2.nuevos 519 casos que elevan a 88.637 la cifra total de contagiados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 18.906 se encuentran activos, mientras que se registraron 36 muertes en las últimas 24 horas.



"Estamos con un número de contagios altos pero amesetado", dijo la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, e informó que hay 235 pacientes internados en terapia intensiva con Covid, 221 con asistencia respiratoria mecánica y 470 en sala general.



Córdoba registra 70.605 casos positivos y 1.022 fallecimientos, desde el inicio de la pandemia, en tanto 1.486 personas se encuentran internadas en camas de unidades críticas Covid-19, lo que representa una ocupación del 62,4%, mientras que 278 están internadas con asistencia respiratoria mecánica, el 18% de las disponibles.



En el último DNU, vigente hasta el próximo lunes, las restricciones alcanzaron a casi un centenar de localidades de seis departamentos: Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y San Martín.



Las actividades que están inhabilitadas en esos departamentos son: reuniones sociales y familiares, natatorios, gimnasios, autocine, escuelas de danzas y teatros, academias presenciales de idiomas, oficios, centros de formación profesional, mientras que los bares y restaurantes trabajan únicamente con la modalidad take away o delivery.



En Río Negro, la octava provincia con más casos de coronavirus a nivel nacional, fueron registrados hasta la fecha 4.929 contagiados y 546 personas fallecidas.



Según datos del Ministerio de Salud provincial el 91 por ciento de camas de terapia intensiva están ocupadas, de modo que apenas quedan 10 camas UTI libres en Viedma, seis en Bariloche y una en General Roca.



En Mendoza, a pesar de los 936 nuevos positivos registrados anoche (que totalizan 40.905 casos desde el inicio de la pandemia) y los 17 fallecidos, las autoridades de la provincia oficializaron este viernes a través de una Resolución que las personas que ingresen al territorio mendocino "no estarán obligadas a realizar el período de aislamiento", en el marco de las nuevas medidas sanitarias y protocolos que se estableció por el coronavirus.



Salta recibió esta semana el certificado internacional Safe Travels Stamp o Sello Viajes Seguros, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés), que sumó así a la provincia a los más de 100 destinos, empresas y productos turísticos que garantizan seguridad sanitaria para los visitantes, en el marco de la pandemia de coronavirus, mientras los nuevos contagios treparon ayer a 287 (con un total de 17.206 casos desde el inicio de la pandemia) y se sumaron 18 personas fallecidas.



En Neuquén, el aislamiento se mantendrá por dos semanas más desde el lunes próximo en la capital y en las ciudades de Plottier, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Có y Zapala, donde hay circulación comunitaria de Covid-19.



En la capital provincial los domingos rigen restricciones a la circulación de vehículos y sólo se permiten caminatas y bicicletas en cercanías al domicilio.



Tucumán reportó anoche 41 personas fallecidas a causa del coronavirus y 1.477 nuevos casos con lo que, desde el inicio de la pandemia, acumula 40.581 positivos detectados.