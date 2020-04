En medio de la cuarentena por coronavirus, el Gobierno resolvió extender hasta junio la suspensión del trámite “fe de vida” para los jubilados. Regirá para los cobros de mayo y junio, según la Resolución N° 95 aparecida este jueves en el Boletín Oficial.

La medida, que engloba a 7,5 millones de personas de jubilados y pensionados, es para que puedan cobrar los haberes de mayo y junio sin ese requisito de “fe de vida”.

De ese total, 6 millones son jubilados y pensionados, incluidos los que perciben la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) y 1,5 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas.

Como es sabido, si no realizan el trámite “fe de vida” en forma personal los beneficiarios del sistema no pueden continuar percibiendo sus haberes. No obstante, algunos bancos justifican la fe de vida a través del uso de la tarjeta de crédito, que requiere la identificación y firma del comprador, u otras modalidades.

La suspensión de la tramitación de la actualización de fe de vida ya había sido implementada en marzo pasado para los jubilados y pensionados y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La Resolución del organismo previsional aclara que las entidades pagadoras “conservan la responsabilidad de rendir como impagos, en el marco de las operatorias vigentes, los fondos correspondientes, luego del fallecimiento del titular del beneficio y a partir de la recepción de la novedad de fallecidos informada por esta ANSES, para los mensuales mayo y junio de 2020”.