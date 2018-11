El FMI aprobó ayer la revisión de las cuentas del Estado Nacional y habilitará el giro de unos U$S 7.600 millones como parte del acuerdo stand by alcanzado por el Gobierno por un total de U$S 56.300 millones.

"Elogiamos a las autoridades por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reforma económica, incluido el apoyo político para la aprobación del Presupuesto" para el 2019, informó el FMI a través de un comunicado.

La aprobación de las cuentas del Estado fue el resultado del trabajo de una misión del FMI, encabezada por Roberto Cardarelli, quien estuvo en Buenos Aires entre el 9 y 16 de noviembre.

Al término de la visita, Cardarelli emitió una declaración en la que señaló que el FMI y las autoridades argentinas "han llegado a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa económico respaldado por el Acuerdo Stand By". La finalización de la revisión, que está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, pondrá a disposición del país Derechos Especiales de Giro (DEG) por 5.500 millones, lo que representa aproximadamente unos U$S 7.600 millones, informó el comunicado.