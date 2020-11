Si no hay una modificación de último momento, está todo listo para que 233 días después de entrar al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el Covid-19, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense cambien por fin su condición: desde el lunes 9, regirá el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo). En palabras más simples, termina la cuarentena y empieza formalmente la nueva normalidad. Y eso significa que las decisiones sobre qué se cierra y qué se libera quedarán en manos de cada distrito y no dependerá de una coordinación con Nación.

El anuncio lo hará hoy el presidente Alberto Fernández. Convocó a las 10 al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la quinta de Olivos, donde repetirán la rutina de una reunión entre los tres pero sólo habrá foto, no conferencia conjunta. Después de la comunicación presidencial, Larreta y Kicillof hablarán individualmente explicando la nueva etapa.

Gran parte de los detalles del anuncio de hoy se ajustaban ayer con conversaciones entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los gobernadores de las provincias donde está impactando más el virus.

¿Qué significa en la práctica que la región metropolitana entre a Dispo? Entre otros ejemplos, que las reuniones sociales y familiares en casas particulares -que siguen prohibidas por un decreto nacional para los distritos que están en cuarentena- podrían ser habilitadas para el área metropolitana de Buenos Aires.

De todos modos la nueva normalidad no será tan inmediata: en Ciudad no autorizarán todavía los encuentros particulares a puertas cerradas. Pero sí podrán juntarse hasta diez personas en los jardines, terrazas y patios. Familias y amigos podrán por primera vez, desde el 20 de marzo, verse legalmente al aire libre en sus casas siempre que no junten más de diez personas.

El Gobierno "no obligará" a vacunarse

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, advirtió ayer que "el Gobierno no tiene ninguna intención de obligar a nadie a que se vacune", sino que apuntará a "la persuasión y el convencimiento" porque "mientras más gente vacunada haya, menos circulación habrá" del coronavirus.

En declaraciones a periodistas acreditados de Casa Rosada, el ministro aludió a la voluntad del Gobierno nacional de adquirir millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a Rusia, en el caso de que supere todas las etapas de prueba necesarias, e hizo comentarios sobre cómo planean las autoridades sanitarias inmunizar a la población.

Hoy, el presidente Alberto Fernández hablará con su par ruso sobre este tema.

González García confirmó, además, que esta vacuna no será incluida en el calendario de vacunación porque la Ley de Vacunas dice que para ello "debe ser obligatoria". Por eso, dijo, su implementación será a través de una resolución ministerial para evitar que sea "motivo de confrontaciones, disputas, discusiones y que aparezcan los antivacunas". "No es obligatoria pero es necesaria. Creemos que la gente debe ser persuadida y convencida, como la mayoría que está esperando la vacuna. No vamos a hacer de esto un combate", sostuvo González García.

>> PANDEMIA

Corrientes

El Gobierno de Corrientes anunció ayer la apertura al turismo nacional y dio a conocer los requisitos y permisos que deberán gestionar los visitantes a partir de hoy, en el marco de la pandemia de coronavirus, para poder ingresar a la provincia.

Bancos más caros

El Banco Central de la República Argentina autorizó una actualización de las comisiones que perciben los bancos por la prestación de servicios a los usuarios financieros, que se podrán efectivizar en enero y febrero de 2021, con topes de 9% cada mes.

Suba de salarios

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) acordó un incremento salarial remunerativo en paritarias del 33% en dos tramos. El acuerdo regirá hasta marzo próximo, por lo que se abonará en todo el país un 25% este mes y otro 8% en febrero de 2021.