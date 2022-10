Al cerrar el Coloquio de IDEA, el presidente Alberto Fernández se defendió ayer de las críticas a su gestión. Sonó como un mensaje hacia la interna del propio oficialismo y hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: 'Seré muy débil, pero el que afrontó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se llama Alberto Fernández', deslizó en alusión a los roces con sectores kirchneristas.

Durante su exposición ante empresarios en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el Presidente eligió responder a las críticas: 'Debo ser re débil pero el que afrontó la deuda se llama Alberto Fernández, el que enfrentó la pandemia y fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. (Soy el que) afronta las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y los que siguen luchando por una Argentina mejor somos todos nosotros y nosotras'.

Al cerrar el 58 Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Alberto dijo que el gobierno de Mauricio Macri 'fue una gran desilusión y dejó una economía desarticulada'.

Ante influyentes empresarios, Fernández destacó 'la calidad institucional' que defiende su Gobierno y señaló que no hubo prácticas de espionaje, no se utilizó a los organismos oficiales para presionar a las empresas ni se pidieron contrapartidas para la contratación de obras públicas durante su gestión.

'Yo desafío a los empresarios: en este Gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien usó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican?', preguntó el presidente al hablar en el cierre de la reunión. .'Los desafío porque su respuesta va a ser no. Y este es un valor enorme de la calidad institucionalidad', añadió.

El jefe de Estado evaluó además que la inflación 'es un problema enorme que viene de hace muchos años' y que es 'un tema que debemos resolver', aunque aclaró que 'viene paulatinamente descendiendo', y se esperanzó en que ese decrecimiento 'se consolide', porque conteniéndola se van a generar 'mejores expectativas'. El mandatario suscribió a la idea de 'garantizar una mejor distribución del ingreso, que los salarios no se diluyan con la inflación' y 'garantizar una sociedad con mejores ingresos para los que trabajen' para tener una comunidad 'más igualitaria'. "La inflación no es un problema que se generó con nosotros, yo asumí en 2019 con 54%", insistió.

Sobre el final de su discurso, pareció aludir a sus críticos, tanto de la oposición como de sectores oficialistas. "Muchas veces me dicen: 'Vos sos un débil'", planteó. Y sentenció: "Pero no quiero ni la prepotencia de los soberbios ni el coraje de los mercenarios".

El mandatario fue el último orador luego de tres jornadas en las que escuchó a empresarios, funcionarios y dirigentes opositores. Durante su presentación, que duró 20 minutos, Fernández se diferenció de los gobiernos anteriores en materia de corrupción.

En el arranque de su discurso, se disculpó por el retraso en su llegada: "Les pido perdón por la demora en llegar porque tuve un problema con el avión al momento de salir. Escuché muy atento el debate".

Luego analizó: "El segundo punto es la discusión de cómo vemos el país. Es el vaso medio lleno o medio vacío y yo quiero confesarles que entiendo que prenda la desesperanza. Pero podemos mirar el futuro con mucho optimismo".

Con Roca y Perón

El secretario de Planificación del Desarrollo, Jorge Neme, pidió emular los proyectos de Julio Argentino Roca “con el ejército como actor principal de integración territorial” y el de Juan Domingo Perón con el desarrollo industrial, científico y los derechos sociales.

Sergio Massa: 'La política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad'

Al ataque. Massa confirmó que Argentina promoverá la búsqueda de consenso para postular un candidato latino a la presidencia del BID.

A la distancia y mientras desarrollaba una agenda con múltiples entrevistas con funcionarios del FMI y del Banco Mundial en Washington, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer, en el marco del Coloquio de IDEA, que 'la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que tienen que ceder los beneficios' que obtienen del Estado.

'Tenemos que volver a tener superávit gemelos' en el plano fiscal y comercial, 'junto a un tipo de cambio competitivo y la acumulación de reservas', dijo Massa en un video grabado que se emitió en el marco de 58vo. Coloquio de IDEA, que se convocó bajo el lema 'Ceder para crecer'.

Massa, quien participó en la Reunión Anual del FMI, pidió disculpas 'por no estar allí, en el primer Coloquio después de la pandemia, de vuelta en Mar del Plata'. 'Me hubiera gustado estar', aseguró.

El ministro destacó como 'fundamental el orden fiscal' porque 'es el camino que brinda previsibilidad del Estado, a los ciudadanos, y al desarrollo de políticas públicas'. En ese marco, destacó que la rentabilidad de las empresas del Estado 'hay que medirla no sólo en términos económicos, sino también en su rol social; pero observando el cumplimiento de esas metas sociales'. 'Si no tenemos gas, (desde el Estado) tenemos que llevarlo, pero eso requiere de inversiones' y que se cumpla con lo comprometido, aseveró.

Massa destacó que 'los mejores momentos de la Argentina en los últimos 20 años fue cuando tuvimos los superávit gemelos (fiscal y comercial), con tipo de cambio competitivo y acumulación de reservas'. En esos años 'se dio un crecimiento (de la economía) que permitió mejora distributivas'. El jefe del Palacio de Hacienda también criticó el desempeño del Congreso en el tratamiento de la Ley de Presupuesto, que contiene una adenda donde se le pide a los legisladores que se expidan sobre gastos fiscales que equivalen a 4,9 puntos porcentuales del PBI, como son las excepciones impositivas a jueces, a empresas en el norte del país, o el plan de promoción de Tierra del Fuego. Esa iniciativa 'no se discutió, no tuvo mayor relevancia', dijo Massa, y aclaró que una eventual baja de esos gastos 'serviría para reducir el déficit fiscal, no para asignarlo a otros pagos'.