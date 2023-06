El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer que "el mejor camino es la unidad" del Frente de Todos (FdT) para los comicios de este año. Pero adelantó que si hay una competencia interna de la coalición oficialista en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, su grupo de seguidores "va a estar poniendo lo mejor".

Al cerrar el Congreso del Frente Renovador (FR), Massa dijo que "lo mejor para el FdT es la unidad". "Pero si se decide que haya PASO, anótennos", bramó Massa. "Vamos a estar poniendo lo mejor y buscando los mejores acuerdos", dijo. De esa manera se pronunció Massa al emitir su discurso en el cónclave que se desarrolló en el estadio Arenas de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, donde hubo 12 mil militantes dentro y 8 mil personas en las zonas aledañas, según la organización.

Massa esperó el momento indicado para jugar su carta electoral. Después de una semana convulsionada por el pedido de una lista de unidad por parte de los gobernadores y por la resistencia de Daniel Scioli y Agustín Rossi a bajar sus candidaturas, el ministro de Economía tensó la cuerda al máximo al decir que está dispuesto a competir en las PASO.

Massa ejerció más presión sobre el armado del peronismo, en el que un sector cada vez más grande insiste con la necesidad de que haya una candidatura de unidad.

Si bien no dijo que será candidato, el FR, que responde a Massa, seguía manifestando ayer que no hay dudas de que si hay un representante del espacio en la interna, ese es el ministro de Economía. Massa aseguró ayer que el FR "tomó la decisión correcta" al sumarse al FdT en 2019, y valoró "la generosidad que tuvo la dirigenta que más votos reunía" para armar la coalición, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, el titular de la cartera económica sostuvo que "el mejor camino es la unidad" y que esa postura está por encima de las "vanidades personales".

"No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo y por el país que sueño. Nosotros no extorsionamos, no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima porque somos todos grandes", subrayó el funcionario.

En la antesala del discurso de Massa, Malena Galmarini (su esposa) había dejado en el aire una frase elocuente. "Muchas veces nos golpearon y nos pegaron en el piso. Y acá estamos, indestructibles, porque tenemos al mejor líder. Y cuando los argentinos le den la oportunidad va a ser el mejor presidente", exclamó. Los aplausos retumbaron en el estadio ubicado en Malvinas Argentinas.

En ese momento y en el final del discurso del ministro de Economía, algunos pocos se animaron a cantar "Massa presidente". No fue generalizado, sino más bien sectorial. No hizo falta que ese canto esté presente en el estadio para que quede claro que toda la dirigencia del Frente Renovador quiere que Massa sea candidato a presidente y que logre, con esta jugada política, dejar sin efecto las candidaturas del sector que tiene el respaldo de la Casa Rosada.

Durante su discurso Massa recalcó en varias oportunidades el concepto de "responsabilidad" para aclarar que no se irá del Ministerio de Economía y que debe seguir haciendo equilibrio desde el quinto piso del Palacio de Hacienda.

Massa ejerció presión sobre el escenario electoral del peronismo -por demás convulsionado- donde hay cada vez más sectores que reclaman que haya un acuerdo integral para que sea sólo uno el candidato a presidente del FdT. El ministro de Economía plantó su postura, mostró sus cartas y empezó a jugar la partida final.

También consideró que "hay dos oposiciones: la de 'Juntos por el cargo', que está dando un espectáculo dantesco en una interna, y otra que en nombre de la libertad plantea dolarización".

"Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón (la líder de la Coalición Cívica, Elisa) Carrió, vienen por el ajuste y la represión".

Scioli salió a mostrar fortaleza

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Daniel Scioli, aseguró ayer que ya tiene "candidatos en todas las categorías" para presentar su lista en el marco de las PASO el 13 de agosto y reiteró que "la unidad tiene que ser el restado de lo que la gente elija y ordenar las candidaturas democráticamente". "Ya tenemos todo organizado, tengo candidatos en todas las categorías y avales. Tengo candidato en la Ciudad, a Victoria (Tolosa Paz) en la provincia (Buenos Aires) y en los próximos día se definirá la reglamentación", sostuvo Scioli a Radio Rivadavia.

Asimismo, agregó que "la unidad (del FdT) tiene que ser el resultado de lo que la gente elija" y expresó que por eso hay que "ordenar las candidaturas de cara a la sociedad, democráticamente luego de las PASO".

Saludos de Máximo

Durante el congreso del Frente Renovador (FR), antes de las palabras de Massa, se reprodujo un mensaje grabado del diputado nacional y titular del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner, quien envió a sus saludos a los "compañeras y compañeros de FR".