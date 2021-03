El ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionó en duros términos al préstamo con el Fondo Monetario Internacional contraído durante la administración de Mauricio Macri y afirmó que el Fondo “también es responsable”.

“Se tomó un préstamo que fue un récord histórico que no se utilizó para nada que tuviese que ver con la capacidad productiva del país. El Fondo es responsable también de lo que ocurrió en Argentina, hay responsabilidad compartida”, planteó el ministro en declaraciones a A24.

Guzmán calificó al préstamo de “político” y manifestó que fue “para apoyar al presidente anterior y el pueblo argentino terminó sufriendo”. Y remarcó: “Las cosas hay que decirlas con franqueza”.

El ministro adelantó que mantendrá reuniones con las autoridades del FMI durante marzo: “Pedimos un programa de facilidades extendidas. Es tan grande el préstamo que se tomó que se hace difícil que su devolución sea sostenible en un período corto”.

Guzmán defendió su vacunación en el Palacio de Hacienda

En otro tramo de la entrevista, Guzmán defendió haberse vacunado junto a su equipo en el Palacio de Hacienda. Justificó el hecho por la gira que realizará para renegociar la deuda en una serie de países y pidió no ser considerado un vacunado VIP. “Se mezclaron cosas que estuvieron definitivamente mal con cosas que había que hacer y se contaron de una forma que generó confusión”, expresó.

El ministro dijo que cuando definió la gira en enero recibió la recomendación de vacunarse junto a su equipo para que las negociaciones no se truncaran en el caso de que alguno se contagiara de coronavirus. “Si le agarraba Covid a cualquiera de mi comitiva, yo también tenia que estar aislado. El concepto fue ese. La protección es colectiva o no lo es”, adujo. A modo de autocrítica, lanzó: “Esto había que informarlo de otra manera para generarle tranquilidad y no angustia a la gente”.

El ministro negó que se avecine una devaluación del peso

“No hay nada más desestabilizante para la economía que un salto brusco del tipo de cambio”, respondió Guzmán cuando le preguntaron si se viene una devaluación de la moneda.

El funcionario aseguró que el gobierno tiene “el control de la situación cambiaria” e indicó que el ajuste del tipo de cambio será gradual y del orden de “entre el 24 y 25%”, de modo que hacia diciembre de 2021 la cotización del dólar se ubique en torno a 102,5 pesos por unidad.

Guzmán negó que vaya a presentarse como candidato a diputado en las elecciones legislativas de medio término. “Mi misión es tranquilizar la economía y estoy cien por ciento abocado a eso”, dijo para cerrar el tema.

Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Alberto Fernández lo definió como “una relación enriquecedora”. Y remarcó: “Disfruto de cada interacción con ella”. También elogió a los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa, al decir que “han tenido un rol muy importante en todo lo que ha sido dar pasos para tranquilizar la economía sobre los cuales el congreso y el ejecutivo deben trabajar juntos”.