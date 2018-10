El Índice de Precios al Consumidor subió 6,5% en septiembre, alentado por la suba de las tarifas del transporte, junto con los rubros de alimentos y bebidas, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con este incremento, la inflación minorista acumulada en el año alcanzó un 32,4%, informó el organismo. La inflación del 6,5% de septiembre fue la mayor del año, y casi llega a duplicar la de agosto (3,9%).



Según el Indec, la inflación dio en septiembre un salto interanual del 40,5%. Es la segunda más alta del Gobierno de Mauricio Macri, ya que en abril de 2016 fue de 6,7%.



Las zonas del país que tuvieron un aumento por sobre el promedio del 6,5% de septiembre fueron el Noreste con el 7,3%, Cuyo con el 6,8% junto con Patagonia y el Gran Buenos Aires, ambas con el 6,6%.



Los mayores incrementos se anotaron en transporte, con el 10,4%, alimentos y bebidas no alcohólicas 7%, equipamiento del hogar 9,7%, prendas de vestir y calzado 9,8%.



Según el Indec, entre los artículos que más subieron durante el mes pasado, se alinearon el pan francés tipo flauta que subió 16,7%; los fideos secos, que aumentaron 20,1%, las hamburguesas 20,4% y el aceite de girasol 17,6%.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró el martes pasado que "la clave para la salida de la recesión estará dada por el ritmo al que baje la inflación. De la mano (con este movimiento) se recuperará el salario real y el consumo".



Estimó que la inflación para todo el 2018, ascenderá al 42%. Mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado que realiza el Banco Central entre los agentes financieros, la calculan en el 44,8%.



Dujovne explicó que por la suba del tipo de cambio hay "una caída de los salarios reales que esperamos que empiece a ser revertido de la mano de la baja en la inflación" y aclaró que "no hay una proyección para los salarios dado que cada sector económico tiene su paritaria distinta".



"En promedio -agregó- no ha sido un año de mejora del salario real como sí había sido el año 2017".



En tanto, el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien asumió sus funciones en la última semana de septiembre, anunció en esa oportunidad que su "objetivo será que la inflación baje lo más rápido posible y por eso tendremos un estricto control de la cantidad de dinero" en circulación.



"Tomaremos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca cero por ciento de aquí hasta junio del año que viene. Esta medida implica una importante restricción monetaria", aseguró el funcionario a la prensa. Más allá de las declaraciones, el Indec dio cuenta que en lo que va del año la inflación ascendió a 32,4% con incremento del 35,8% en alimentos y bebidas no alcohólicas, del 47,4% en transporte; 39% en comunicación, y 36,4% en equipamientos del hogar. En lo que va del año, los bienes aumentaron 34,6% y los servicios el 28,9%, mientras que en septiembre, el aumento del 6,5% estuvo signado por un alza del 8,7% y 3% respectivamente.



En la historia

Fuera de la hiperinflación de los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín y de la llegada de Carlos Menem al poder, que llevaron la suba de precios a niveles inéditos (3.079,5% en 1989 y 2.314% en 1990), la estadística marca pocos períodos con niveles de inflación similares al de septiembre de 2018. La salida de esa crisis, en 1991, fue acompañada por una suba de precios de 84%. En 2002, con la devaluación que marcó el fin del "1 a 1", hubo una inflación de 40,9%. El mes más alto de ese año fue abril, con 10,5% de aumento en el mes. Los años de Cristina Kirchner marcaron el regreso de los precios altos, con un tope de 25,9% en 2014.

Fuente: Télam