El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, renovó sus críticas contra el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, asegurando que "debería dar un examen de economía para ser ministro".

"Me descalifican por pensar distinto, ese es el problema. Estamos frente a la campaña más sucia de la historia, ya no me sorprende nada'', agregó Milei en diálogo con radio Continental.

''Somos el único espacio político que ha hecho una propuesta de gobierno concreta y consistente proyectada a 45 años'', agregó el candidato libertario.

''Argentina tiene un déficit monetario y fiscal peor que el que tenía en la previa del Rodrigazo. La bomba recontra explotó. Hoy los bancos no actúan como bancas, le prestan mano a mano al Banco Central, parecen estatizados", añadió el diputado nacional.

''A Brasil y a China no los voy a considerar mis socios estratégicos, no hago tratos con comunistas. Ahora bien, después vos podes hacer transacciones con quien quieras, el comercio será libre'', señaló Milei.

Y completó: ''Hay que comprender que el cepo es una mega estafa y favorece a los importadores que quiere beneficiar el Gobierno. El tipo de cambio no es 365, el tipo de cambio es el que tenés en contado con liqui. A mí me gustaría saber si los chantas esos que actúan de economistas se quedarían en pesos''.

''Los números dicen que vamos a ganar, lo que se está discutiendo es si es en primera vuelta o en segunda vuelta'', cerró Milei pensando en las elecciones generales del 22 de octubre.