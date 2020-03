Luego de la suba de las retenciones a la soja oficializada por el Gobierno nacional, del 30% al 33%, la Mesa de Enlace rural decidió avanzar en conjunto en un cese de comercialización de granos y hacienda para faena de cuatro días.

El primer paro agrario de la era Fernández, que comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el jueves, se negoció entre las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Todo se precipitó cuando trascendió que CRA estaba dispuesta a avanzar en una protesta sola. Al final, primó la unidad de la agrupación.

La medida fue impulsada por Confederaciones Rurales (CRA), que ayer al mediodía lanzó la convocatoria: "Nos vemos en las rutas". Por la tarde se sumaron la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, las otras entidades del campo que integran la Mesa de Enlace, que coordina a la dirigencia ruralista. Según medios nacionales, la medida anunciada por los integrantes de la Mesa de Enlace, será entre las 0 de este lunes y las 0 del jueves.

Este paro del campo va a coincidir con el 12º aniversario del inicio del conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles, que fue el 11 de marzo de 2008.

Las cuatro entidades, que representan a la mayoría de los productores agropecuarios del país, lideraron durante tres meses en 2008 una rebelión del campo contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), la actual vicepresidenta, que en ese entonces había dispuesto un esquema de impuestos móviles sobre la soja según su cotización en el mercado internacional.

Hace 12 años, las cuatro asociaciones rurales paralizaron parte del país y provocaron desabastecimiento de grandes ciudades con cortes de ruta en contra de una decisión similar de Fernández de Kirchner. En ese entonces el valor de la oleaginosa era mucho más elevado que el actual. El actual mandatario, Alberto Fernández, era entonces jefe de Gabinete de Cristina y renunció por el conflicto con el campo.

Este paro se lanzó inmediatamente después de publicado el decreto 230/2020 en el Boletín Oficial, pero la protesta se empezó a cocinar desde diciembre, cuando el Gobierno avisó que podía elevar tres puntos más las retenciones a los granos.

El presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, consideró que "hay una disconformidad con el aumento en las retenciones. Las bases están muy disconformes, se sienten desprotegidas y hay un problema de desconfianza muy grande. En atención a tanto descontento se ha decretado este cese de comercialización".

Sin embargo, el directivo agrario remarcó que "es muy importante destacar que es una medida por una cuestión interna del sector, que no peligra la paz social ni mucho menos el diálogo", a la vez que expresó que se "invitó" al sector ganadero para que tampoco haya comercialización y que no habrá "tractorazo" ni corte de rutas porque "no es oportuno".

Tractorazo en Córdoba

En la mañana de ayer comenzó un importante "tractorazo" impulsado por productores autoconvocados del distrito de Altos Fierro, Córdoba, y la filial de Federación Agraria de Río Tercero, con el apoyo de la Mesa de Enlace provincial, en contra de los cambios establecidos en el régimen de retenciones, mediante un aumento de tres puntos porcentuales para las exportaciones de soja y sus derivados.

Más de 70 tractores y 150 camionetas circularon por la ruta 36 hasta llegar a la capital provincial. Los organizadores planeaban rechazar el aumento y la vigencia de retenciones a las exportaciones, así como también el esquema de compensaciones para pequeños productores y economías regionales que fue anunciado por el Gobierno.