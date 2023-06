Por su forma, se lo llamó la caja de zapatos o la heladera con alas. Se trata de uno de los aviones de los 'vuelos de la muerte' durante la dictadura, que hoy regresará a Argentina desde EEUU.

La aeronave, que fuera utilizada como instrumento de desaparición y muerte por parte de la dictadura, ha sido utilizada recientemente en EEUU para hacer paracaidismo.

Según pudo comprobarse en las planillas de vuelo, el avión Skyvan participó en un vuelo el 14 de diciembre de 1977 con los 'doce de la Santa Cruz', el colectivo de Madres de Plaza de Mayo y otros parientes y activistas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, en plena dictadura.

Ese día, desde el avión arrojaron viva al mar a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a otras once personas, entre ellas las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. La aeronave de la Prefectura había despegado a las 21,30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires.

Ese avión trasladaba a militantes que habían sido secuestrados y llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La Marina se valió de esa aeronave para arrojar al mar y desaparecer, entre otros, a tres Madres de Plaza de Mayo. El Skyvan hace casi tres décadas que no es parte de la flota del Estado argentino, pero el Gobierno de Alberto Fernández decidió repatriarlo como prueba material de los horrores de la última dictadura. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que hoy despegará el avión desde EEUU.

Seis días después del histórico vuelo, el 20 de diciembre de 1977 comenzaron a aparecer cadáveres provenientes del mar en las playas de la provincia de Buenos Aires a la altura de los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú.

Los médicos policiales que examinaron los cuerpos en esa oportunidad registraron que la causa de la muerte había sido 'el choque contra objetos duros desde gran altura', como indicaban el tipo de fracturas óseas. Las autoridades locales dispusieron de inmediato que los cuerpos fueran enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle.

El 8 de julio de 2005 el juez Horacio Cattani recibió un informe forense que establecía que uno de los cadáveres pertenecía a Azucena.

Los abogados de los acusados nunca ocultaron el clima hostil. '¿Qué diría si yo le dijera que el vuelo fue de lanzamiento de paracaidistas?'. Le dije: Yo lo primero que me preguntaría es si los paracaidistas tenían paracaídas. No podía creer que me dijeran eso en una sala de audiencias', relata el piloto argentino Enrique Piñeyro, que participó recientemente en las tareas de reconocimiento del avión.

La búsqueda del avión fue motorizada por el fotógrafo Giancarlo Ceraudo y Miriam Lewin, quien también es sobreviviente de la ESMA y actualmente está al frente de la Defensoría del Público.

En 2010, encontraron uno de los 5 Skyvan (comprados en la dictadura) en Florida. Había sido comprado por GB Airlink, una compañía que se dedicaba al correo aéreo.

Gran parte de la mecánica de los vuelos de la muerte pudo reconstruirse con las planillas de vuelo que aportó la Prefectura durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En general, estos vuelos tenían lugar de noche y duraban más de dos horas y media.

En enero de 2023, la aeronave que regresa al país prestaba servicios para la práctica de paracaidismo a cargo de la empresa estadounidense Win Aviation. Algunos de los responsables de la aeronave tuvieron 'el recaudo de guardar las piezas originales'.

Se sabe que el Skyvan comenzará el camino de regreso a la Argentina hoy, aunque aún no se confirmó cuándo arribará. El viaje tomará unos cuantos días por tratarse de una aeronave antigua. Se estacionará en el Aeroparque, antes de ser llevada al Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

El piloto

Un piloto argentino será el encargado de devolver a su país el Skyvan, que participó en los vuelos de la muerte de la dictadura militar argentina, una aeronave que saldrá el sábado desde la ciudad de Dekalb, del estado de Illinois.