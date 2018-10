Dos días de alza. La moneda local mantuvo una firme tendencia alcista ayer. Desde el viernes recuperó 3 pesos frente al dólar, debido a las altas tasas de interés que convalida el Banco Central.

Después del debut de la banda cambiaria y una licitación de Leliq a tasa récord de alrededor del 70%, el dólar volvió a caer ayer y cerró a $39,06 en promedio, más de $1,60 por debajo del cierre del lunes.



La caída de la divisa también se reflejó en el mayorista, que bajó casi el 4% y se comercializó a $38,10. Este mercado es donde operan bancos, grandes empresas y el Banco Central, y cuya cotización termina incidiendo luego en el canal minorista, donde compran los ahorristas.



En los primeros dos días de la nueva política monetaria, el Banco Central pagó tasas de interés de hasta 73% anual a bancos para absorber pesos y provocar la baja del dólar.



Ayer al mediodía, la entidad que preside Guido Sandleris subastó Letras de Liquidez (Leliq) a siete días de plazo entre los bancos y adjudicó $52.815 millones a una tasa promedio de 69,465 por ciento y una tasa máxima del 73%, según operadores del mercado.



En este contexto, el Banco Central informó que continuará haciendo diariamente subastas de Leliq a 7 días "para cumplir con la regla de crecimiento nulo del promedio mensual de la base monetaria". Es decir no habrá crecimiento del dinero legal en circulación como billetes y monedas y las reservas de los bancos comerciales según la norma que entró a regir.



En el Central dijeron que estaban "contentos porque el dólar se mantuvo en la zona de no intervención, se cortó en 71,99% la licitación de Leliq, se pudieron absorber $71.060 millones y quedaron sin colocar $20.000 millones". Y adelantaron que "las licitaciones van a ser más grandes en los primeros y últimos días de cada mes, que son fuertes por sueldos al principio o exceso de ahorro al final".



De esta manera, la nueva estrategia cambiaria del Banco Central comienza a dar muestras de estabilidad, aunque los analistas aconsejan ser cautos por las incontables oportunidades donde la máxima autoridad monetaria se jactó de haber controlado el tipo de cambio y finalmente mantuvo su camino alcista.



El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, afirmó que es prematuro en tan sólo 24 horas analizar la perspectiva de la banda de flotación entre $34 y $44.



"Hay que darle tiempo para ver cómo y si funciona, más aún porque hubo ventas de bancos oficiales. Todavía no hay claridad sobre las fuentes de liquidez, los montos de Lebacs remanentes y cómo van a mantener fija la base monetaria, en un contexto de alta inflación", aseguró.



Pese al optimismo del Central por el comportamiento del dólar en las dos primeras rondas de flotación de bandas, el pronóstico para la economía en los próximos meses sigue siendo sombrío: la economía argentina se contraerá un 2,5% en el 2018, desde un pronóstico negativo previo de 1,9%, y la inflación del año alcanzará al 44,8%, desde un 40,3% estimado anteriormente, reveló un sondeo entre economistas consultados por el Banco Central. En su reporte mensual de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el Banco Central dijo que los analistas proyectan un tipo de cambio nominal de 43,0 pesos por dólar promedio mensual para diciembre y de 50,4 pesos para diciembre de 2019.



En cuanto a las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York subieron hasta 7,5% este martes en la jornada posterior a la entrada en vigencia de la nueva política monetaria del país.



Las subas fueron lideradas por los papeles bancarios, donde el Grupo Financiero Galicia trepó un 7,5%, el Banco Macro 5,6%, seguidos por el Francés con 5,0%, y el Supervielle con un 4,4%.





Dujovne: "Esperan meses duros"



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió ayer que al país le esperan "meses duros por delante", aunque consideró que "sin estas medidas que tomó el Gobierno, hubieran sido más duros, por lo que logramos evitar una crisis". "La economía está en recesión y lo va a estar por un tiempo; lo importante es que tenemos un piloto de tormenta, el Presidente, que con mucha valentía ha decidido avanzar con las medidas que hacían falta para estabilizar la situación, que es acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal", dijo Dujovne. El funcionario explicó que "tenemos meses duros por delante, como lo han sido desde abril. Pero también (sabemos) que sin estas medidas (de búsqueda de equilibrio fiscal) hubiera sido mucho más duro; hemos logrado evitar una crisis".