El Consejo Económico y Social, órgano multisectorial lanzado hoy por el presidente Alberto Fernández y que tiene como titular al secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, incluye diez claves para cumplir su objetivo de un abordaje de políticas de Estado a largo plazo, según un informe elaborado por Presidencia de la Nación.



1- Primero los últimos: cualquiera sea el tema en tratamiento, el enfoque prioriza la integración de los más pobres y excluidos.



2- El bien común: se representa a un sector para incorporar valor desde allí a proyectos compartidos integradores y superadores, no para pujar por ventajas individuales.



3- Foco en el futuro: proyectos y soluciones creativas que nos unan por sobre las diferencias legítimas en ideologías, intereses o visiones sobre el pasado.



4- De lo simple a lo complejo: hacia las grandes metas, por pequeños pasos, no dejando para después lo que se puede resolver hoy.



5- Confianza: no sólo importa el impacto de los proyectos, sino también cómo crecen los lazos de pertenencia, la colaboración y el aprendizaje en la acción.



6- Subsidiariedad, respetando a las instituciones existentes y sus ámbitos de actuación: el CES no sustituye a ministerios ni a actores sociales, sino que los potencia.



7- Resultados: proyectos técnicamente sólidos, innovadores, estratégicos y medibles, con financiamiento y victorias tempranas que los consoliden.



8- Enfoque sinérgico y contracíclico: las misiones no son compartimentos estancos, se retroalimentan entre sí y buscan una visión compartida de largo plazo.



9- Diversidad y capilaridad: una estrategia federal y participativa, con perspectiva de género, que en su funcionamiento revele el espíritu integrador de su visión de país.



10- Compromiso de los actores de transformar cada acuerdo en una voluntad efectiva de implementación de proyectos y cambio