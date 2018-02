En una conferencia de prensa desde el retiro que comparte junto a sus ministros en la residencia Presidencial de Chapadmalal, Mauricio Macri se refirió a las negociaciones paritarias, la inflación, las 'internas' en el Gabinete, la búsqueda del submarino ARA San Juan y la actualización de la fórmula para calcular las jubilaciones.



"Estábamos al borde de una crisis como la de 2001 y hoy estamos en un país que crece, que va a crecer por segundo año consecutivo, que no pasaba hacía una década.En dos años no vamos a resolver problemas acumulados durante décadas. Tenemos un mandato de transformar".

"Es frustrante, doloroso, que no hayamos podido dar con el submarino ni sus tripulantes, a pesar de que esta vuelta al mundo nos permitió pedirle ayuda al mundo. Fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad, con participación de muchos países. Lamentablemente el mar es inmenso, el submarino muy pequeño, y esta frustración es la que tenemos como resultado. Me comprometí con los familiares a poner una recompensa para que los profesionales de búsqueda del mundo con la mejor tecnología vengan a realizarla y seguir con la búsqueda nosotros con nuestros limitados recursos. Lamento no poder garantizar que lo vayamos a encontrar".