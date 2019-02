"Agotada mentalmente". Así dice el abogado Alejandro Cipolla que se autodefinió Natacha Jaitt apenas empezado el viernes 22 de febrero, un rato después de la medianoche, en un intercambio de mensajes que mantuvo con su clienta por WhatsApp. "Ese jueves a la noche iba a tener la reunión de trabajo en el salón de fiestas en Benavídez, pero estaba muy cansada así que la pasó para el día siguiente", cuenta Cipolla .

Según cuenta el abogado de la modelo y conductora radial, que fue encontrada muerta en el salón Xanadú en las primeras horas del sábado por motivos que deberán ser esclarecidos a través de una causa judicial, él y Jaitt retomaron el contacto a través de WhatsApp durante la mañana del viernes. "Hablamos hacia las nueve de la mañana del viernes, por teléfono, de la participación que yo iba a tener en el programa 'Hay que ver', de Canal 9", suma Cipolla.

El día anterior, Jaitt y su abogado habían ido al Palacio de Tribunales para participar de una indagatoria por la causa en la que la modelo había denunciado por violación al director de cine Pablo Yotich y a Maximiliano Giusto. Ante las cámaras de canales de noticias, Jaitt grabó con su celular a uno de los hombres que denunció: "Ahí tienen al violador", se le escucha decir. En la puerta de la sede judicial, Jaitt y su abogado participaron de un móvil televisivo.

"El viernes Natacha me contó por mensaje que no iba a poder ver el programa en vivo, pero después lo vio y se enojó con los productores porque me tuvieron poco tiempo al aire, discutió con ellos", cuenta Cipolla. Ante ese escenario, dice el letrado, Jaitt le mandó a través de WhatsApp un gif en el que ambos comparten un móvil de televisión -las imágenes son del día anterior, en la entrada de Tribunales- y ella acaricia la espalda de su abogado. Ese mismo gif fue publicado por Jaitt en su cuenta de Twitter: "Te tuvieron 5 minutos y cuando se ponía bueno el debate CHAU. Tomá una caricia @alejandrocipol1", escribió la conductora radial en su posteo, casi a las 19 del viernes.

Ese mismo día, Jaitt había publicado en su cuenta de Twitter: "Cuando las mujeres empezamos a controlar las lágrimas, nos perdiste". Más tarde, apenas unos minutos después de compartir el gif en el que acaricia la espalda de Cipolla, Jaitt tuiteó: "No 'dejes ir' para ser feliz, para ser feliz mandá a la mierda de una, que tanto che".

Sus últimas dos publicaciones en esa red social, en la que su cuenta tiene actualmente unos 522 mil seguidores, fueron retuits de frases que había escrito con anterioridad. Una dice "Ya vengo tengo una reunión laboral... *se pone el porta ligas *", y la última en ser publicada sostiene: "Borracha, drogada o bailando hasta sin tanga, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a abusar de vos".

"Cuando me mandó el gif, le dije que me había hecho reír, y enseguida lo vi publicado en Twitter. Volvimos a hablar hacia las 22 del viernes. Ella estaba en el auto del empresario paraguayo con el que fue hasta el salón de fiestas -Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte-, a la altura del peaje de Tigre", sostiene Cipolla.

"La noté perfecta, estaba perfecta, y hablamos de las tres denuncias penales que íbamos a presentar este lunes. Lamentablemente Natacha no llegó a mandarme las pruebas completas", suma el letrado. Consultado sobre el contenido de esas denuncias, responde: "No puedo decirlo. Ahora es materia de investigación, deberá peritarse el material informático y el teléfono de Natacha". Esa última comunicación fue unas cuatro horas antes de que se constatara la muerte de Jaitt en el salón Xanadú.