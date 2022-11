El índice de precios mayoristas registró en octubre un incremento de 4,8% respecto a septiembre, mientras que el costo de la construcción marcó un avance de 6,8% en el mismo período, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con estos incrementos, en los primeros diez meses meses del año, los precios mayoristas subieron 72,7% y el costo de la construcción, 77,6%.



En tanto, en los últimos doce meses el alza fue del 81,8% para los precios mayoristas y del 71,6% en lo que respecta al costo de la construcción.



De esta manera, el Indec concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó el martes con el segmento minorista, que en octubre marcó un alza del 6,3%, con lo que sumó 76,6% en los primeros diez meses y 88% en la medición interanual.



La suba del 8,2 % de los Precios Mayoristas durante octubre estuvo impulsada por un alza del 2% en los Productos Primarios, del 5,4% en los Manufacturados, del 6,6% en los Importados, junto al 1,5% en la Energía.



Entre los productos Primarios se destacaron las subas del 5,3% en Petróleo Crudo y Gas; del 5,6% en Minerales no metálicos, mientras que por el lado de las bajas se ubicaron los productos Agropecuarios (-0,2%) y de la pesca (-1,1%).



Por el lado de los productos Manufacturados los principales aumentos correspondieron a Alimentos y bebidas (5,1%), Textiles (4,4%) y Refinado de Petróleo (5,3%).



A los que se sumaron Caucho y plástico (7%); Minerales no metálicos (6,3%); Metálicos Básicos (5,3%) y Vehículos (6,3%), entre otros.



En lo que va del año, los productos Primarios aumentaron 64,8% con alza del 62,5% en Agropecuarios; de 73,2% en Pesqueros; de 66,2% en Petróleo Crudo y gas; y de 83,1% en Minerales no metalíferos.



En lo que respecta al costo de la construcción, la suba del 6,8% de octubre estuvo impulsada por un alza del 5,9% en el rubro Materiales; del 7,8% en Mano de Obra y del 6,9% en el rubro Gastos Generales.



Los materiales que más aumentaron fueron Artefactos de iluminación 11,1%; Productos de cobre, plomo y estaño, 10,3%; Muebles de madera para cocina, junto a Pinturas, ambos con el 8%; Electrobombas, 7,9%; Aparatos de control eléctrico, como tableros, interruptores y tomas, 7,7%; y Ascensores.



En lo que va del año, el costo de la construcción acumuló un aumentó del 71,2%, con una suba del 75,4% en los Materiales, 68,4% en Mano de Obra y 64,3% en Gastos Generales.



En tanto, en los últimos 12 meses, los incrementos fueron del 77,6 % a nivel general, con un alza del 86,8% en el valor de los Materiales, del 70,2% en la Mano de Obra, y del 70,5% en los Gastos Generales.



El informe Sistema de índices de precios mayoristas mide la evolución de los precios de los productos destinados al mercado interno, de origen nacional o importado, y estudia las variaciones de los bienes que forman la oferta nacional.



Este sistema se compone de tres índices de diferente alcance: el índice de precios internos al por mayor (IPIM), que calcula la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno; el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que tiene igual cobertura que el IPIM, pero los precios no incluyen impuestos; y, por último, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la variación promedio de los precios percibidos por el productor local.



Por su parte, el índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires mide la evolución promedio del costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del conurbano bonaerense.