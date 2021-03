En su primera entrevista como ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, anticipó los principales lineamientos de su gestión, cuestionó a la oposición por negarse a debatir la reforma judicial, negó injerencias en las causas de Cristina Fernández de Kirchner y prometió desarmar "el lawfare y la Mesa Judicial instalada durante la gestión de Mauricio Macri".

“Tenemos la responsabilidad de avanzar con una transformación del Poder Judicial”, dijo Martín Soria en diálogo con el programa "Buenos vecinos", que conduce Pablo Duggan por Radio 10.

El actual diputado del Frente de Todos aseguró que llegará al Ministerio para trabajar según “los parámetros institucionales y lineamientos políticos” que fijó el presidente Alberto Fernández. “Pero no es solo lo que diga el Presidente o la Vicepresidente, hay cambios urgentes que se encestan en el Poder Judicial. El 87% de los ciudadanos descree del Poder y esto es lo que tenemos que cambiar”, alertó.

“Tenemos que terminar con el lawfare y las operaciones judiciales. No queremos nunca más una Justicia que persiga según los vientos políticos de turno”, sostuvo, y también prometió desarmar la Mesa Judicial M que, según afirmó, “funcionaba en el despacho de Macri”.

En ese marco, Soria advirtió por algunas distorsiones en la Justicia. “Tenemos que equilibrar las situaciones, con jueces que no pagan Ganancias, se jubilan cuando quieren o hacen lobby entre ellos para mantenerse en los cargos”, expresó.

El flamante Ministro se mostró en sintonía con los últimos discursos de los Fernández sobre el funcionamiento de la Justicia, y en particular, de la Corte Suprema. “Nos preocupa el Poder Judicial y la Corte es la cabeza de ese Poder Judicial. Tenemos una Corte complaciente cuando algunos camaristas tiraron por la ventana todo lo que aprendimos en la facultad de derecho”, recordó, en referencia a la polémica doctrina Irurzun.

Sobre su relación con la Justicia federal de Comodoro Py, dijo: “Espero una relación institucional y transparente con Comodoro Py, no una relación escondida de espaldas y entre cuatro paredes. Conmigo no van a contar para recibir a escondas a jueces y fiscales. Es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en cuatro años”.

Soria también volvió a reclamar a la oposición que trate las leyes de reforma judicial que presentó el Poder Ejecutivo. “Tenemos una oposición que no está dispuesta a dar el debate para la transformación que la Justicia necesita. Son los mismos que cuando el expresidente Macri designó por decreto a dos jueces y no levantaron la voz. Si no están de acuerdo, debatámoslo y mejoremos el proyecto”, propuso.

En esa línea, criticó a los magistrados y funcionarios judiciales que trabajaron en favor de los intereses del Gobierno anterior. “Hay personajes del Poder Judicial que se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del servicio social al que están llamados a cumplir”, sostuvo.

Soria también fustigó a los opositores y medios de comunicación que lo criticaron, incluso antes de ser nombrado ministro. “Dicen que se viene una cacería de brujas, persiguiendo por los pasillos a los jueces y fiscales, pero es absurdo. Eso es lo que hicieron ellos. En la denuncia por la Mesa Judicial M hay funcionarios que prestaron testimonio y contaron como los apretaban. Ahora, son ellos los que dicen que los vamos a perseguir, pero el Presidente lo dijo claramente, y no vamos a usar los mismos artilugios que usó el macrismo”, manifestó.

En ese marco, anunció que “no hay ningún cambio de casusas ni de fiscales” previstos en su gestión. “Ningún de los proyectos que se prestaron por el Ministerio Público Fiscal y la reforma judicial no incluyen la más mínimos posibilidad de cambiar jueces” en causas de funcionarios o ex funcionarios kirchneristas.

Al ser consultado sobre la situación judicial de Cristina, señaló: “Ella, como cualquier persona que la acusaron y es inocente, quiere que sea la Justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde porque no hizo nada”.

Asimismo, Soria repudió las visitas del camarista Gustavo Hornos a Macri en la Casa Rosada. “Hace más de un año que sale a luz lo que el macrismo hizo con el Poder Judicial, y da la sensación que no se puede hacer, nada se puede cambiar. Pero yo empecé a mostrar esto con un tuit. Es indefendible. Si sos funcionario público y estas ante algo irregular, tenés la obligación de denunciarlo”, aseguró.

Reforma judicial feminista

Soria dijo que la frase de Eduardo “Wado” De Pedro sobre la reforma judicial feminista es perfecta. El ministro de Interior había dicho: "Me parece que hay que mirar los hechos, recordar los nombres, hacer un reflexión sobre qué significa transformar un hecho tan injusto que sucede en la sociedad, para convertirlo en una política de Estado. El Poder Judicial tiene que escuchar que llegó la hora: o se transforma o se va".

El nuevo ministro coincidió. “Cómo podemos seguir escuchando estos casos aberrantes, con familiares que piden Justicia antes que pase, denuncias previas, algo no funciona bien y tenemos que trabajar”.

“Cuando uno ve la conformación hoy del Poder Judicial descubrís que el 56% de la estructura total son mujeres. Cuando se ven las escalas solo el 31% llega a grandes cargos, como juezas, defensoras o fiscales. El 34% ni siquiera pudo concursar al cargo. Esta es una Justicia que tiene una deuda pendiente con las mujeres”, concluyó.

Fuente: Radio 10 / Ámbito