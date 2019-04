El Gobierno ultimaba anoche los detalles de una serie de medidas que dará a conocer hoy tendientes a activar el consumo y combatir la inflación, que podrían abarcar un congelamiento para unos 50 productos de la Canasta Básica por 60 días, extender el programa "Precios Cuidados", y créditos blandos de Anses para los sectores más vulnerables, pero sin afectar la política de equilibrio fiscal.



También se habla una atenuación de las subas de los servicios públicos y beneficios para las pymes.



El anuncio del conjunto de medidas económicas lo hará el presidente Mauricio Macri a las 10 de la mañana, posteriormente serán presentadas y explicadas por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica.



Los funcionarios ofrecerán a las 11,30 horas una rueda de prensa en la Sala de Conferencias de la Residencia Presidencial de Olivos, al término de la reunión de Gabinete Nacional, informó Presidencia de la Nación.



El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, anticipó ayer que entre los anuncios del miércoles figura un plan de facilidades para quienes tengan deudas tributarias.



Estas medidas apuntan a reactivar el consumo que según la consultora Focus Market cayó en marzo 12% interanual, aunque muestra cierto "amesetamiento" en este retroceso.



Sica explicó que las medidas "no son un paliativo" y que "no ponen en riesgo o violan el programa que se firmó con el Fondo Monetario y el presupuesto que está votado" en busca del equilibrio fiscal."



Otro de los puntos que incluiría un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que impondría más controles y sanciones a los formadores de precios como las grandes cadenas de supermercados o empresas proveedoras de alimentos.



La iniciativa apunta a desalentar prácticas desleales que afecten la competencia entre empresas. Más allá de que en el Gobierno se encargaron de aclarar que "no es sólo" para ese sector, por su naturaleza la ley tiene como eje central los controles de los supermercados. "Es complementario a las leyes de defensa a la competencia y de defensa del consumidor", precisaron.



Si bien se trata de un proyecto sobre el que el ministro de Producción, Dante Sica, venía trabajando desde el año pasado; a partir de las medidas que Macri consensuó con la UCR y los gobernadores de Cambiemos, el Gobierno se decidió a darle impulso ahora.





Plan para pagar deudas con la AFIP

Otro tema clave dentro del conjuntos de medidas que anunciará hoy Mauricio Macri es un plan de facilidades de pago para quienes tengan deudas tributarias, adelantó el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli -foto-.



"Mañana habrá anuncios de planes por morosidad tributaria por parte del presidente Mauricio Macri", anticipó ayer Cuccioli en un almuerzo organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.



Cuccioli, además, respondió a una preocupación puntual de la matrícula de ciencias económicas en cuanto al avance de los sistemas digitales que paulatinamente van desalentando la contratación de profesionales y señaló que su "tarea es lograr que ustedes bajen la cantidad de horas de trabajo porque se trata de simplificarle la vida al contribuyente".



El funcionario remarcó que "el propósito de la AFIP se encuentra más allá que recaudar. Enfocamos nuestro trabajo en conectar la contribución individual con la posibilidad de un país mejor".