El presidente Mauricio Macri planea viajar el mes próximo a Nueva York para establecer contacto con inversores y referentes de Wall Street, confirmaron ayer a la agencia de noticias Efe fuentes oficiales.



El viaje a la "Gran Manzana" podría concretarse los días 6 y 7 de noviembre próximo, aunque la agenda no está completamente cerrada aún, aclararon las fuentes. Macri buscará establecer contactos con empresarios y agentes del mercado, a quienes expondría sobre las condiciones macroeconómicas de Argentina, que en los primeros ocho meses del año acumuló un crecimiento del 2,4%, y sobre las reformas que planea llevar adelante su Gobierno.



El presidente Macri también llevará a Nueva York otros asuntos, como el proceso que lleva adelante Argentina para poder ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la agenda del G20, grupo que presidirá Argentina en 2018.



Para los días en los que Macri planea viajar a Estados Unidos (EEUU) ya hay dos eventos en Nueva York de corte empresarial con la presencia de representantes argentinos confirmada. Uno, el día 6, organizado por el Council of the Americas, Argencon y la Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio, versará sobre la economía digital en el país suramericano y contará, entre otros, con representantes de los Ministerios de Producción y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.



El otro, también organizado por el Council of the Americas, en asociación con el fondo de inversión BlackRock, será el 7, una conferencia sobre inversiones en Argentina que contará con la presencia del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger.



