Horas después que la ministra de Economía, Silvina Batakis afirmara que el Gobierno priorizará los dólares el agro la producción antes que el turismo al exterior o compras suntuosas, el Banco Central volvió ajustar el cepo al dólar en un doble sentido: más restricciones, por un lado, y alivio, por otro.

En concreto, el Banco Central prohibió las compras en el extranjero en cuotas con tarjetas de crédito en las tiendas libres de impuestos como los free shops. Y casi al mismo tiempo mejoró las condiciones de acceso al dólar para importar autopartes, fertilizantes y fitosanitarios. Esta última se trata de una medida que intenta dar respuestas a los crecientes reclamos de los importadores y la industria por faltantes de distintos productos.

Algunas automotrices habían frenado su producción ante la falta de insumos y ya casi no habían autos 0 KM para comprar en las concesionarias. Este mismo panorama viven los productores agropecuarios ante la falta de fertilizantes y fitosanitarios que vienen retrasando la siembra.

La decisión del Directorio del BCRA significa reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios. También redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones.

En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar. También simplificó el acceso al mercado a las terminales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación. Esta medida permitirá a las terminales acceder al mercado para el pago de importaciones de las autopartes que se utilicen en la elaboración de unidades que se exportarán.

En otra decisión que mejora las condiciones de acceso, se podrán cursar los pagos que realizan las empresas que recaudan en el país los fondos pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios digitales.

El objetivo de la medida es facilitar el acceso a dólares a insumos y productos necesarios para mantener el aumento en el nivel de actividad, y fortalecer el proceso de creación de empleo que se sostiene hace ya casi dos años. Y se da en momentos en que se encienden las alarmas porque si bien la industria creció 11,9% interanual en mayo, cayó 1,1% respecto al mes de abril.

Respecto a las nuevas restricciones para compras en el exterior, En Central restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de créditos los consumos realizados en las tiendas libres de impuestos o free shop.

Se extendió así la prohibición que ya rige para la venta en cuotas de pasajes y servicios turísticos en el exterior y de productos provenientes del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; y, ahora, productos en tiendas libres de impuestos.

En una entrevista televisiva, la ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que "el derecho de viajar al exterior choca con la generación de empleo". "El turismo en el exterior compite en el uso de dólares con los insumos que necesita la industria y el campo para seguir generando trabajo y crecimiento", aseguró.

Cargas 16% más

Se oficializó ayer un aumento de 16% para la tarifa de referencia del servicio de transporte automotor de cargas nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados. Para 400 km, la tarifa tendrá un piso de $5.893,59 por tonelada.

Fuerte salto de los dólares financieros y de la Bolsa

El dólar financiero (contado con liquidación CCL) se disparó ayer y tocó un nuevo récord al ubicarse por encima de los $296, en momentos de turbulencias en el mercado financiero tras el cambio en la conducción económica con la renuncia de Martín Guzmán en el ministerio de Hacienda y la llegada de Silvina Batakis. El alza del 'contado con liqui' impactó fuerte en la Bolsa de Comercio porteña que creció un 7,56 por ciento.

En tanto, las ADRs argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron la rueda con alzas de hasta de 6,3%.

En la Bolsa, el dólar 'contado con liqui' (CCL) -operado con el Global 2030- escaló 6,5% hasta los $296,29, y con estos valores marcó un nuevo récord nominal histórico. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se estiró hasta el 134%, su mayor nivel desde octubre del 2020.

Por su parte, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- trepó 5,2% a $284,32. En consecuencia, el spread con el tipo de cambio oficial se amplió al 124,6%.

Al respecto, el economista Gustavo Ber, en diálogo con Ámbito Financiero, sostuvo que en esta jornada 'el rebote de los ADRs y bonos en dólares llegaron por el envión de Wall Street, que mejoró el apetito por riesgo global.

En, el segmento libre, el dólar paralelo o blue terminó en alza ayer, tras recortar baja inicial en la que tocó mínimo intradiario de $251, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas, en medio de la tensión cambiaria ante los cambio.

La vocera descarta, por ahora, el salario universal

Gabriela Cerrutti. La vocera ratificó el rumbo del programa económico tras la llegada de Batakis y aseguró que el Presidente 'tiene el control del gobierno'.

En su tradicional conferencia de prensa de los jueves, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró ayer que "el programa económico de Alberto Fernández está completamente ratificado y sigue su rumbo, e incluye como prioridad la lucha contra la inflación".

Tras destacar el fuerte crecimiento que registró en mayo la actividad de la industria y la construcción, con incrementos de 11,9% y 19,9% interanuales, respectivamente, afirmó: "Esto muestra que estamos en un momento de crecimiento, que hay que sostener, cuidar y seguir llevando adelante".

"El plan de trabajo (de la ministra de Economía, Silvina Batakis) implica sostener el programa y el rumbo económico como se viene haciendo", afirmó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los días jueves en Casa de Gobierno.

Asimismo, respecto del proyecto del salario básico universal, un reclamo creciente del Cristina y del kirchnerismo duro, la portavoz explicó que por el momento no se estará avanzando con esta iniciativa, aunque 'todo es motivo de estudio'.

'La cuestión del salario universal se discutió en el mundo y en la Argentina también siempre fue un planteo. En realidad, ya existen planes universales, como la Asignación Universal por Hija (AUH)', explicó Gabriela Cerruti.

Y luego detalló aún más: 'Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina'.

Respecto de la pregunta que le formularon sobre la gestión de Alberto Fernández, Cerruti enfatizó que 'el Presidente está en control del país' y que 'lleva su agenda normalmente'.

Esto último está vinculado con la reunión que mantuvo la noche del miércoles Alberto Fernández con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de la cual no trascendió demasiada información.