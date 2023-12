En un breve mensaje grabado y emitido por cadena nacional, el presidente de la Nación, Javier Milei, emitió anoche un mensaje de Fin de Año para 'el pueblo argentino' en el que reiteró su duro pronóstico para 2024 y defendió su hoja de ruta con profundos cambios y desregulaciones para evitar 'una catástrofe'. Igual, fue optimista sobre el futuro y volvió a resaltar su confianza en que 'habrá luz al final del túnel'.

No fue un mensaje tradicional de Fin de Año sino una nueva aparición para esbozar un crudo análisis político de la realidad económica que atraviesa el país y su receta de ajuste para evitar lo peor. En ese sentido, el Jefe de Estado insistió con su pedido al Congreso para que apruebe el paquete de reformas económicas, sociales, judiciales, laborales, ect contenidos en el proyecto de Ley Omnibus que durante la semana envió al Parlamente para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

"El próximo año será muy duro para todos nosotros", dijo el Presidente, que responsabilizó a los "gobiernos anteriores". En su mensaje, Milei le pidió 'a la dirigencia política que abandone las anteojeras ideológicas' y respalde el proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso para afrontar la emergencia y consideró que si esa iniciativa no se aprueba en el parlamento, el país afrontará 'una crisis de proporciones bíblicas'.

'Estoy seguro que habrá luz al final del camino. Nuestras reformas harán que en un lapso de 45 años multipliquemos por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda', aseguró y enfatizó: 'Invito a todos los argentinos de bien a que le reclamen a sus representantes la aprobación de esta ley (ómnibus). La patria los necesita'.

'La otra certeza que tengo', siguió, 'es que si el programa es obstruido por los mismos de siempre que no quieren que nada cambia no tendremos los instrumentos para que esta crisis no se convierta en una catástrofe de proporciones bíblicas'.

Afirmó que eludir ese futuro 'depende de todos. Depende del Gobierno que trabajemos todos los días para proteger a los argentinos, como lo venimos haciendo'. Pero incluyó en la enumeración a los 'dirigentes sindicales y sociales', justo después de una semana en la que hubo protestas en las calles y una convocatoria de la CGT para un paro general de 12 horas el 24 de enero.

'Enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses personales', sostuvo sobre el sindicalismo y los dirigentes sociales.

Sobre el cierre, prefirió palabras de esperanza. 'Este puede ser el año en que demos vuelta un siglo de fracasos. Este puede ser el año en el que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobres y abracemos nuevamente el modelo de la libertad'. Y concluyó: 'Que dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias'.

> El viaje a Mardel en avión pagado con dinero propio

El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió ayer las facturas de los pasajes que el presidente, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, utilizaron para viajar este fin de semana a Mar del Plata y aseguró que fueron "abonados íntegramente" con fondos personales del Jefe de Estado.

"Los pasajes (por haberse tratado de cuestiones personales) han sido abonados íntegramente con fondos provenientes de sus respectivos patrimonios personales", escribió Adorni en su cuenta oficial de X (exTwitter).

El funcionario compartió la factura emitida por "Optar", el Operador Mayorista de Servicios Turísticos de Aerolíneas, por el precio final de $857.307.59, según puede leerse en las imágenes.

Adorni dio a conocer públicamente esta información "ante algunas versiones con desbordada inexactitud" que circularon sobre el financiamiento de los pasajes, según dijo en el mismo mensaje.

El viernes, el mandatario junto a su hermana se hicieron presentes en la ciudad costera para visitar a la pareja del presidente, Fátima Flórez, en su temporada teatral.

Javier Milei arribó pasadas las 18:38 a Mar del Plata en el vuelo 1600 de Aerolíneas Argentinas (AA) y se alojó en el Gran Hotel Provincial.