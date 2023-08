El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró ayer que "el FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos" y descartó un acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC), aunque destacó su "excelente vínculo" con el expresidente Mauricio Macri. Y hasta se entusiasmó con la chance de arrebatarle el gobierno de la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo de Axel Kicillof en octubre de la mano de Carolina Píparo.

Tras lograr en las primarias de este domingo el 30% de los votos, lo que lo ubicó en el primer lugar, y ante las elecciones generales, Milei descartó por las radios La Red y Continental un acuerdo con JxC porque "tiene elementos dentro de sus estructuras que son absolutamente inviables como la Unión Cívica Radical o la Coalición Cívica o partes del Pro, que son socialistas con buenos modales". Sin embargo, destacó que con Macri tiene "un excelente vínculo" y que fue el único que le "mandó un mensaje" para felicitarlo tras las PASO.

Contrariamente, a la candidata de JxC Patricia Bullrich le volvió a adjudicar haber sido parte de "las operaciones" que, dijo, hicieron en su contra "en el último tiempo". "Es muy difícil reconstruir el vínculo, cuando se me calumnió y ensució; es difícil volver atrás", dijo respecto a Bullrich, quien será la candidata presidencial de JxC el 22 de octubre próximo.

Sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei dijo que "no debería tener problemas con el programa" que plantea su partido, que -indicó- "es un ajuste fiscal mucho más profundo". "Argentina todos los problemas que tuvo con el FMI es porque nunca puso en orden las cuentas fiscales", manifestó al respecto, e insistió: "Entonces no va a ser un problema para nosotros la relación con el Fondo Monetario Internacional". También destacó que su programa contempla "achicar el Estado eliminando ministerios y reduciendo personal, con la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser".

El candidato de La Libertad Avanza dijo que a partir de los resultados obtenidos "hay que seguir trabajando" y recordó que su fuerza salió primera "en 17 de los 24 distritos".

En torno a posibles alianzas para las elecciones generales, Milei dijo: "Todos los que quieren adherirse a este proyecto liberal son bienvenidos". "De lo que se trata es de reconstruir la Argentina y que, de acá a 35 años, volvamos a ser una potencia mundial", afirmó. También sostuvo que "no esperaba" estos resultados y subrayó que "la sociedad está enojada y con razón" porque "llevamos 40 años de fracasos permanentes". "No le voy a pedir a Patricia (Bullrich) que se baje porque eso es una forma fascista de hacer política. Es una de las formas más aberrantes y violentas", añadió.

También salió al cruce de quienes atribuyen la suba del dólar a su triunfo en las PASO. "La razón es una sola: la emisión monetaria descomunal llevada adelante por este gobierno de delincuentes que nos roba 25 millones de dólares por año con emisión", retrucó. Y minimizó cualquier efecto de la "campaña del miedo" que puedan desplegar desde el oficialismo y Juntos por el Cambio al advertir que "es lo que vienen haciendo hace dos años y acá estamos".

Sobre las declaraciones de la reconocida artista y cantante Lali Espósito, quien sostuvo en redes sociales que "es peligroso que haya gente que vote a un anti-derechos", Milei respondió: "No sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones". Añadió que todavía no va a decir quién sería su ministro de Economía si resulta electo Presidente, pero aseguró que ya lo tiene "definido hace mucho tiempo". No obstante, descartó que sea el economista liberal Carlos Rodríguez, su jefe de asesores económicos.

Para la candidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo los sufragios obtenidos en las PASO no tuvieron que ver con "un voto bronca" sino con "un voto de esperanza" en el que -consideró- "la gente que fue a votar y eligió la boleta de Javier Milei puso su esperanza en un político distinto".

The New York Times

El diario The New York Times tituló “Libertario de extrema derecha gana las primarias presidenciales de Argentina. Javier Milei, que quiere abolir el Banco Central y adoptar el dólar estadounidense como moneda argentina, es ahora el favorito en las elecciones generales de otoño”, aunque aquí en octubre es primavera.

FMI trata el envío de fondos el día 23

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó ayer que el directorio del organismo tratará el miércoles 23 de agosto el caso argentino, para aprobar los desembolsos previstos por 7.500 millones de dólares.

La Directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, recordó ayer -luego del reinicio de las actividades en el organismo tras el receso de verano- que el 28 de julio pasado, "las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo de 30 meses de Argentina" y que esa cuestión será analizada por el directorio la semana próxima.

"El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna el 23 de agosto para aprobar los desembolsos acordados", completó la vocera.

"Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal", agregó Kozack, un día después de las PASO, en la que el candidato más votado fue el dirigente libertario Javier Milei.