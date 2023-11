En un viaje relámpago antes de ponerse la banda presidencial, el mandatario electo Javier Milei visitó ayer en la ciudad de Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, un sitio religioso al que ya había ido antes de las PASO de agosto y compartió un almuerzo con el expresidente demócrata Bill Clinton. Y ayer mismo viajó a Washington, la capital de EEUU, donde hoy desarrollará el plato fuerte de su agenda, donde tiene pautada una reunión con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Blanca y el Tesoro. Y no se descarta otra con directivos del Banco Mundial -ver nota vinculada-.

En su primera actividad en Nueva York, Milei visitó la sinagoga OHEL para "dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem", término hebreo usado para referirse a Dios y que significa "El Nombre".

El OHEL es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso. Está situada en el barrio de Queens.

Luego, al mediodía, el presidente electo almorzó con el expresidente y referente del Partido Demócrata, Bill Clinton, y Chris Dodd, representante del presidente Joe Biden para América latina, en un hotel de Nueva York, según precisaron a Télam fuentes de La Libertad Avanza. Ambos elogiaron la presentación de Milei que se explayó sobre su plan de gobierno y sostuvieron durante la comida que su agenda política y económica puede llevar a otro nivel la relación bilateral entre ambos países.

Clinton tiene mucha influencia en Washington, mientras que Dodd cumple órdenes directas de Biden en la región. Los dos se fueron muy entusiasmados después de escuchar la presentación de Milei durante el almuerzo servido a puertas cerradas.

Por la tarde, el economista viajó a Washington DC, donde la agenda incluía reuniones con "funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), Casa Blanca y el Tesoro norteamericano", dijeron los informantes.

Desde el espacio libertario indicaron a Télam que "las reuniones son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación", a la vez que desmintieron que se trate de una "búsqueda de financiamiento".

En la comitiva, viajaron el posible embajador de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein; Marc Stanley, actual embajador de Estados Unidos en Argentina; y la jefa de campaña, Karina Milei, hermana del futuro jefe de Estado. Además estaban presentes el futuro ministro de Economía, Luis Caputo; el posible jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse, y Santiago Caputo, asesor de Milei y calificado por él tras el triunfo electoral como "el arquitecto" de la victoria de LLA.

Por su parte, en una conferencia de prensa, el vocero del presidente de Estados Unidos, John Kirby, comentó sobre la llegada de Milei al país y confirmó que "no habrá" un encuentro con el mandatario norteamericano Joe Biden. "Tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Desafortunadamente, el presidente (Biden) no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina", afirmó.

Mientras, aquí en Buenos Aires, los diputados nacionales electos de LLA se reunían anoche para comenzar a diseñar la estrategia que llevará adelante esa bancada y definir quiénes serán sus autoridades del bloque que estará compuesto por 38 legisladores a partir del 10 de diciembre, además de despejar la incógnita respecto a qué dirigente respaldarán como presidente de ese cuerpo.

Guiño judicial a Telecom

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo declaró la "nulidad" del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicio público a las telecomunicaciones, al hacer lugar a una demanda de Telecom. "Disponer que una actividad económica se declare servicio público requiere de una ley, quedando vedado al Ejecutivo el uso de un DNU a ese fin", sostuvo la jueza Cecilia De Negre. Es una sentencia que podría ser apelada. De Negre dispuso la nulidad del decreto firmado por Alberto Fernández, en medio de la pandemia, en el que se declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial. Sostuvo que el Estado "cuenta con programas de conectividad", para garantizar el acceso al servicio de toda la población. "El congelamiento de precios que el DNU dispone resulta gravoso para licenciatarias", agregó.

> Cómo sigue la agenda en Washington

En la capital estadounidense, Washington, el presidente electo Javier Milei tiene previsto reunirse por estas horas con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). También pasará por la Casa Blanca, aunque no se verá con el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien ya habló por teléfono cinco días después de su triunfo electoral.

Según ha apuntado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, el presidente estará ausente de Washington, para asistir en Georgia a las exequias de la ex primera dama Rosalynn Carter y para participar en una serie de actos económicos en Colorado.

Sí lo recibirá hoy el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y quizá otros altos cargos de ese órgano de la oficina presidencial. Kirby no ha precisado si entre ellos podría encontrarse el responsable de la política hacia América latina en esa institución, Juan González.

"Tendremos que ver cómo se desarrolla todo. Desafortunadamente, el presidente no podrá verse con él. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina", dijo Kirby.

En esa línea, agregó: "Argentina es un socio vibrante en este continente en muchos temas. Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política económica, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación".

Milei mantendrá reuniones protocolares con funcionarios del FMI y del Tesoro. Se trata de instituciones más que importantes de cara al plan que quisiera implementar Luis "Toto" Caputo en materia económica.

Bajan los dólares

A menos de dos semanas del cambio de gobierno, el dólar blue cerró este lunes con una caída de cinco pesos a $990 en las cuevas porteñas. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $858,21 y el MEP se ofreció $889,15.

Aguiar. El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, amenaza con hacer paros en las próximas horas.

ATE reclama aguinaldo y amenaza con hacer paros

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió ayer que "habrá miles de despidos en la administración pública" a partir de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo, y decidió convocar al inicio de huelgas sectoriales.

"La primera medida de fuerza se convocará en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por 72 horas y afectará las exportaciones", dijo Aguiar.

Un documento del sindicato nacional confirmó que a partir de "datos precisos" ofrecidos por quienes participan en las reuniones de transición, es posible señalar que "la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en ministerios y organismos, sobre el pilar de una base de datos de contratados e inestables", dijo.

"Existe la certeza de que el recorte contempla la cesantía de miles de estatales. No se descarta iniciar acciones de fuerza esta misma semana", puntualizó el dirigente en el documento.

El gremio nacional decidió ayer habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, por lo que en las próximas horas autorizó "un paro de 72 horas en el Senasa", señaló. Una huelga en ese organismo podría frenar todas las exportaciones.

Ayer, en declaraciones a Radio Nacional, Aguiar había solicitado al Gobierno el adelanto del pago del aguinaldo de diciembre en función de la Resolución 576/98 del Ministerio de Economía.

"Javier Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo. Si no lo hiciera violaría el orden público", concluyó.